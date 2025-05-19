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Восстановление Украины: при поддержке ЕС в Житомире модернизировали отделение больницы свыше €500 тысяч

Житомирская больница, медицинское оборудование, чиновники
Завершена реконструкция хирургического отделения Житомирской больницы №2. / Министерство развития общин и территорий Украины

Благодаря инвестициям ЕС завершена реконструкция хирургического отделения Житомирской больницы №2 им. В.П. Павлусенко. Общий объем инвестиций – 511 тыс евро. Благодаря современному оборудованию и обновленной инфраструктуре больница может оказать медицинскую помощь вдвое большему количеству пациентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Больница играет ключевую роль в предоставлении хирургической помощи жителям города и области, а также внутренне перемещенным лицам.

"Восстановление доступа к социальным и медицинским услугам остается стратегическим приоритетом для Министерства. Эти усилия являются ключевыми для постоянного восстановления общин и поддержки внутренне перемещенных лиц", — отметил министр Алексей Кулеба.

Фото 2 — Восстановление Украины: при поддержке ЕС в Житомире модернизировали отделение больницы свыше €500 тысяч

Какие работы проведены?

Реконструкция включала:

  • модернизацию критически важных систем;
  • предоставление систем медицинского обеспечения, в частности вакуумной станции, компрессорной установки, модульной холодильной установки, новой больничной мебели.
Фото 3 — Восстановление Украины: при поддержке ЕС в Житомире модернизировали отделение больницы свыше €500 тысяч

Средства предоставлены в рамках "Программы по восстановлению Украины" – совместной инициативы Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

В Житомирской области в рамках программ по восстановлению, финансируемых Европейским инвестиционным банком, уже реализовано или находятся на разных стадиях внедрения 13 проектов общей стоимостью почти 20 млн евро. Среди них реконструкция образовательных и медицинских учреждений, общественных зданий, а также критически важной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Напомним, по обновленным оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук