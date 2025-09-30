Виробник "Моршинської" повторно надав АРМА фінзвітність і закликав провести об’єктивну оцінку

Компанія IDS Ukraine, відома виробництвом "Моршинської", повідомила, що змушена повторно спрямувати до АРМА пакет документів для оцінки корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" і ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”, які перебувають під арештом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення IDS Ukraine.

У компанії нагадали, що аналогічний пакет документів уже було надано АРМА 22 серпня 2025 року у відповідь на запит агентства від 19 серпня. Однак, як ідеться у повідомленні IDS Ukraine, не всі надані матеріали були використані під час проведення оцінки.

"Разом зі згаданим листом до АРМА компанією було надіслано ряд додатків, серед яких і Розшифровка статей фінансової звітності ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар", на яких обліковуються будь-які активи та зобов’язання, на 450 аркушах двостороннього друку формату А3, що підтверджується Описом вкладеного до цінного листа, посвідченим працівником "Укрпошти". Також "Укрпоштою" засвідчено доставку даного пакета документів до АРМА 25.08.2025 року", – зазначили в IDS Ukraine.

Короткі т ерміни оцінки

Компанія наголошує на аномально коротких термінах, в які оцінювач мав вивчити та проаналізувати величезний масив даних.

"Протягом 13 робочих днів оцінювач АРМА провів оцінку, а ще за 2 робочі дні було отримано рецензію. На нашу думку, якісне та професійне проведення оцінки таких значних активів, як і опрацювання значного масиву наданих матеріалів, неможливе фізично у вказані терміни. Загальна практика оціночної діяльності свідчить, що оцінка корпоративних прав таких компаній, як підприємства групи IDS Ukraine, потребує щонайменше кількох місяців", – йдеться у повідомленні.

Для порівняння: під час проведення минулої оцінки 6 квітня 2023 року АРМА вибрало оцінювачем ПП "Габ’яно", а звіт про оцінку цей оцінювач датував 22 серпня 2023 року. Тобто від моменту оголошення оцінювача до моменту отримання звіту про оцінку минуло майже 5 місяців, і навіть стількичасу не вистачило для проведення об’єктивної оцінки – вона була занижена вдвічі. Цього разу 22 серпня Компанією надано до АРМА всі запитувані документи для оцінки в обсязі близько 1500 сторінок, а 10 вересня оцінювач уже надає готовий звіт.

У компанії зазначили, що оцінювач – невелике приватне підприємство "Український незалежний центр оцінки", зареєстроване як агентство нерухомості з річним доходом трохи більше за 1 млн грн і прибутком 26,7 тис. грн за 2024 рік, в якому директор суміщає посаду головного бухгалтера та фактично оцінювача, адже оцінку корпоративних прав проведено саме цією особою.

"Цілком очевидно, що опрацювання значного масиву інформації, наданої компанією IDS Ukraine, та навіть просто час, необхідний на її фізичне прочитання, не кажучи про ретельний професійний аналіз, є нереалістичним", – наголошують у компанії.

Розбіжність у вартості активів

IDS Ukraine також звернула увагу на значну розбіжність у вартості активів. Згідно з публічними даними на сайті АРМА оцінювач визначив вартість корпоративних прав ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ “Оскар”" ледь вище за 3 млрд грн. За незалежною оцінкою, долученою до матеріалів справи у ВАКС, – 5,87 млрд грн.

"Одна із рецензій незалежної оцінки, яку ВАКС долучив до матеріалів справи, зроблена Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яке є позивачем у даній справі і зацікавлене у встановленні об’єктивної вартості активу, що буде вилучений на користь України", – заявила компанія.

IDS Ukraine підкреслює, що повторне надання документів має на меті забезпечення максимальної об’єктивності процесу: "Компанія повторно надсилає до АРМА для використання в процесі оцінки розшифровку статей фінансової звітності підприємств, на яких обліковуються всі активи та зобов’язання, і наполегливо просить врахувати їх та відповідним чином актуалізувати звіт про оцінку".

Компанія підтвердила відкритість до конструктивної взаємодії з АРМА та вибраним нею оцінювачем.

В IDS Ukraine наголосили, що лише об’єктивна та якісна оцінка активів захистить інтереси держави і стане орієнтиром для АРМА у визначенні ефективності майбутнього управителя. "Об’єктивна та якісна оцінка активів для АРМА вибраним нею оцінювачем, насамперед покликана захистити інтереси України, яка у разі позитивного рішення Вищого антикорупційного суду має отримати компанію високої ринкової вартості", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, на початку вересня АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління арештованими корпоративними правами на один із провідних брендів мінеральної води в Україні – "Моршинська".