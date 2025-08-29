Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

В Києві 4-5 вересня пройде XVІІ Міжнародна щорічна практична виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025, яка дозволить відділам ВТМ роздрібних мереж та компаній-постачальників розпочати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії та тактики ефективного розвитку бізнесу.

Ініціатором та організатором Події виступає B2B Медіа-Група TradeMasterGroup. Дата та місце проведення: 4-5 вересня 2025р. м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ "АККО Інтернешнл»

Партнери виставки: Генеральний Партнер Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер, ГК Екосфера, FTP - Freight Transport Partner, Nerd agency (FILM.UA Group), Konica Minolta Ukraine, КONSORT, WhiteDoc, ПП "АВІК-2000», Listex, ПроКейр, Discaf, Univest, EALC, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Асканія-Пак, Success logistics Group, European Pallet Association E.v. EPAL, Luxord/Garage, ТОВ Ярофрут, FILLIN, Борисфен-Трейд, ISTOK, Astra Cosmetic, ТОВ "Житомирський молочний завод", ТзОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ», Kormotech, Polar Seafood Україна, ТМ КРАЙНА

Спікери заходу PrivateLabel&FMCG Master-2025: Марина Забарило, Анастасія Ямелинець, Катерина Ковальська, Тетяна Рубан, Віталій Олександров, Вікторія Шило, Леся Іванченко, Роман Гарбуз, Каган Марина, Галина Ободець, Руслан Дробот, Альона Градович, Юлія Голубкова, Наталія Краснощок, Бабич Антон, Наталія Прянікова, Шевченко Ігор, Заяць Марія, Данило Іванов, Ярослав Дроздовський, Тетяна Хмельницька, Дмитро Карпенко, Костянтин Жук, Альона Штанько, Шеремет Олексій, Валентина Малишева, Сергій Бутенко, Ольга Момчилович

Повна програма та Реєстрація тут

З великим задоволенням запрошуємо вас стати учасником HoReCa Hub 2025 – єдиної в Україні події, що об'єднає ключових гравців HoReCa-ринку та виробників Private Label, і стане вашим провідником у майбутнє готельно-ресторанного бізнесу. Цей захід відбудеться у рамках XVІІ Міжнародної виставки-конференції PrivateLabel&FMCG Master 2025, що підкреслює його стратегічне значення для всієї галузі.

Партнери виставки: "СМАРТ КАФЕ», Lookfort, KeyVolt Energy, MOST Franchising

Спікери заходу HoReCa Hub 2025: Михайло Шевелюк, Ярослав Куліковський, Катерина Бенівська, Всеволод Поліщук, Уляна Гладій, Артем Триколенко, Олексій Яценко, Кирило Чайка, Дарина Риженко, Аліна Пухальська, Тетяна Перимська, Олена Гончаренко, Валерій Сиверчук, Яна Лакуста, Олексій Сидоров, Олександр Гриценко, Ольга Кролик, Олексій Повторейко, Юлія Колесникова, Олександр Муляр, Альона Басецька, Єлена Жигун, Альона Смірнова, Олександр Карпусь.

Повна програма та Реєстрація тут

На Виставці Вас чекають: