Власне авто замість оренди: як збільшити свій дохід у таксі

АТ "ОТП Банк" розширив лінійку автокредитних продуктів і пропонує водіям таксі можливість придбати власний автомобіль для роботи за фінансової підтримки Банку. Таке рішення може стати вигідною альтернативою оренді машини, адже дозволяє спрямовувати кошти не на оплату прокату, а на виплату кредиту за свій транспортний засіб.

Власний автомобіль відкриває нові можливості для розвитку у сфері пасажирських перевезень. Зокрема, це шанс підвищити клас авто і, відповідно, категорію у сервісах замовлень – перейти зі "стандарту" до "комфорту" або навіть "преміуму". Автомобілі вищого класу дозволяють отримувати дорожчі замовлення, а відтак – отримувати більший дохід.

"Ми в ОТП Банк уважно стежимо за тенденціями на автомобільному ринку. У відповідь на зростання попиту на індивідуальні перевезення впровадили фінансовий продукт, який допомагає водіям перейти від оренди до володіння власним автомобілем для роботи. Це не лише можливість оптимізувати витрати, а й ефективний інструмент для збільшення доходу", – зазначив начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП Банк Віталій Скоробогатий.

Програма фінансування передбачає гнучкі умови кредитування та прозору структуру платежів, що дозволяє клієнтам комфортно планувати витрати та фінансове навантаження.

Умови автокредитування від ОТП Банк:

свобода у виборі автомобіля – без обмежень щодо віку та пробігу;

відсутність додаткових обтяжень у вигляді застави та обов’язкового страхування КАСКО;

сума кредиту – від 5 000 грн до 500 000 грн;

строк кредиту – від 1 до 7 років;

початковий внесок – від 20%;

процентна ставка – 34,99% річних;

одноразова комісія відсутня;

реальна річна процентна ставка – від 40,92% до 41,56%.

Різні моделі автомобілів для роботи в таксі демонструють різні показники вартості, дохідності та строків окупності. Так, наприклад, гібридна Toyota Camry 2016–2018 років коштує у середньому $18–22 тис. За середнього місячного доходу від $1,2 тис. такий автомобіль може окупитися приблизно за 20–24 місяці. Toyota Prius аналогічних років коштує переважно $14–16 тис. За такого ж середнього місячного доходу машина може окупитися приблизно за 12-16 місяців. Середня вартість Hyundai Elantra та Kia Forte того ж періоду складає $9–11тис. Ці машини можуть окупитися приблизно за 10–12 місяців.

Автокредитування ОТП Банк орієнтоване на зручність придбання машини для роботи в таксі та передбачає швидке ухвалення рішення щодо фінансування:

визначити персональну суму кредиту на авто з пробігом за одну хвилину допоможе зручний бот ;

самостійно скористатися онлайн- калькулятором для приблизного розрахунку умов кредиту можна на сайті Банку;

фахівці ОТП Банк детально проконсультують з усіх питань, пов’язаних із фінансовою підтримкою, та підберуть оптимальний термін і розмір щомісячних платежів;

отримати остаточне рішення та перерахунок коштів на автомобіль можна впродовж одного дня.

Нагадаємо, ОТП Банк також пропонує від 10 000 до 1 900 000 грн кредиту на авто з пробігом. Є окрема програма фінансування електромобілів, яка передбачає знижену процентну ставку. Для клієнтів, які зацікавлені у придбанні комерційного авто чи техніки або мотоциклів у кредит, також доступні відповідні кредитні рішення.

Цей матеріал має інформаційно-рекламний характер. Актуальні умови перевіряйте на сайті або запитуйте у відділеннях банку.