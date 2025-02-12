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Вперше від початку великої війни західний приватний фонд купив землю в центрі Києва

будинок
Іноземна компанія купила в центрі Києва земельну ділянку під будівництво житла. Фото: freepik

Нідерландський незалежний фонд управління нерухомим майном та активами Arcona Property Fund (APF), акції якого котируються на біржі Euronext та який орієнтований на країни Центральної та Східної Європи, придбав земельну ділянку в центрі Києва у компанії Secure Property Investment and Development (SPDI). Угода стала першою купівлею нерухомості західним приватним фондом в Україні після російського вторгнення у 2022 році.

Про це повідомив Property Forum.

В APF зазначили, що ділянка площею 0,54 га, що розташована неподалік Львівської площі, добре підходить для будівництва елітного житла.

Ціна покупки склала $2 млн, сплачених готівкою та акціями APF. Ця угода завершує програму купівлі APF у SPDI, узгоджену у 2020 році, що охоплює шість активів у Болгарії, Румунії та Україні.

За словами директора правління APF Гая Баркера, купівля цієї ділянки була частиною пакетної угоди, однак певні умови продажу не були виконані до російського повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"З того часу ми уважно стежили за військовими, політичними та економічними подіями, і оскільки умови купівлі було виконано, тепер ми почуваємося досить впевненими у майбутньому України, щоб продовжити угоду", — зазначив Баркер.

Arcona Property Fund планує визначити найкраще використання ділянки та розпочати планування та отримання відповідних дозволів. Компанія може продати ділянку забудовнику або створити спільне підприємство із місцевим партнером для будівництва.

Нагадаємо, під Києвом планують побудувати новий житловий комплекс площею майже 100 гектарів на території поки діючої Київської птахофабрики. Заплановано, що нове містечко зможе прийняти десь 40-50 тисяч осіб, а це близько половини нинішнього населення Броварів.

Автор:
Тетяна Ковальчук