- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 10 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1172-гу добу повномасштабної війни становлять 964 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб;
- танків ‒ 10790 (+4) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од.;
- артилерійських систем – 27637 (+49) од.;
- РСЗВ – 1380 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 1158 (+1) од.;
- літаків – 372 (+0) од.;
- гелікоптерів – 335 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36) од.;
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од.;
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.