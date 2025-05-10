Втрати ворога станом на 10 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1172-гу добу повномасштабної війни становлять 964 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 травня втратила:

особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб;

осіб; танків ‒ 10790 (+4) од .;

.; бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од.;

од.; артилерійських систем – 27637 (+49) од.;

од.; РСЗВ – 1380 (+0) од.;

од.; засоби ППО ‒ 1158 (+1) од.;

од.; літаків – 372 (+0) од.;

од.; гелікоптерів – 335 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36) од. ;

; крилаті ракети ‒ 3197 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од.;

од.; спеціальна техніка ‒ 3875 (+0).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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