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Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1172-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинув 69 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2174 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка, Манухівка, Нова Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Ковальчук