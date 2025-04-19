Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,17

EUR

47,00

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,07

40,95

EUR

47,00

46,80

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати ворога
Втрати ворога станом на 19 квітня / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1151-ту добу повномасштабної війни становлять 938 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10676 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,
  • артилерійських систем – 26600 (+70) од,
  • РСЗВ – 1368 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+3),
  • кораблі /катери‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3858 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни;
  • 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко