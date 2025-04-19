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Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1151-ту добу повномасштабної війни становлять 938 970 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько (+1180) осіб,
- танків ‒ 10676 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,
- артилерійських систем – 26600 (+70) од,
- РСЗВ – 1368 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+3),
- кораблі /катери‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,
- спеціальна техніка ‒ 3858 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни;
- 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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