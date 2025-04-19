Втрати ворога станом на 19 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1151-ту добу повномасштабної війни становлять 938 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 квітня втратила:

особового складу ‒ близько (+1180) осіб,

танків ‒ 10676 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,

артилерійських систем – 26600 (+70) од,

РСЗВ – 1368 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),

крилаті ракети ‒ 3148 (+3),

кораблі /катери‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,

спеціальна техніка ‒ 3858 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 квітня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни;

36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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