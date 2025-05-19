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Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1181 добу повномасштабної війни становлять 974 770 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 травня втратила:
- особового складу / personnel ‒ близько 974770 (+1040) осіб,
- танків ‒ 10833 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,
- артилерійських систем – 28009 (+29) од,
- РСЗВ – 1387 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівняї – 36503 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48988 (+88) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 41 ударного БпЛА;
- 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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