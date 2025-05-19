Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,03

EUR

46,45

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,50

41,42

EUR

46,70

46,50

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1181 добу повномасштабної війни становлять 974 770  осіб.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

  • особового складу / personnel ‒ близько 974770 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 10833 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28009 (+29) од,
  • РСЗВ – 1387 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівняї – 36503 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒  48988 (+88) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 41 ударного БпЛА;
  • 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько