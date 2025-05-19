Втрати ворога станом на 19 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1181 добу повномасштабної війни становлять 974 770 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

особового складу / personnel ‒ близько 974770 (+1040) осіб,

танків ‒ 10833 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,

артилерійських систем – 28009 (+29) од,

РСЗВ – 1387 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівняї – 36503 (+118),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48988 (+88) од,

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

41 ударного БпЛА;

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.