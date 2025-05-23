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Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1185 добу повномасштабної війни становлять 978 700  осіб.

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Втрати Росії у війні на 23 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 978 700 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10841 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22575 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28165 (+43) од,
  • РСЗВ – 1390 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько