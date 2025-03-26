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Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1127-ту добу повномасштабної війни становлять 907 220 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 907 220 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10 430 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 685 (+15) од,
- артилерійських систем – 25 207 (+17) од,
- РСЗВ – 1341 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 818 (+59),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 901 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3786 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни.
- 48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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