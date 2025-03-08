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Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1109-ту добу повномасштабної війни становлять 883 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 березня втратила:
- Особового складу ‒ близько 883950 (+1000) осіб,
- танків ‒ 10268 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12) од,
- артилерійських систем – 24148 (+24) од,
- РСЗВ – 1307 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1099 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),
- крилаті ракети ‒ 3120 (+35),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
- спеціальна техніка ‒ 3772 (+3).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К,
- 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях,
- 54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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