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Втрати ворога станом на 9 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1171  добу повномасштабної війни становлять 963 270  осіб.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 963 270 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10786 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4) од,
  • артилерійських систем – 27588 (+36) од,
  • РСЗВ – 1380 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1157 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 9 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько