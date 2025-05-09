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Втрати ворога станом на 9 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1171 добу повномасштабної війни становлять 963 270 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 963 270 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10786 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4) од,
- артилерійських систем – 27588 (+36) од,
- РСЗВ – 1380 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1157 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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