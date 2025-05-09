Втрати ворога станом на 9 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1171 добу повномасштабної війни становлять 963 270 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

особового складу ‒ близько 963 270 (+1300) осіб,

танків ‒ 10786 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4) од,

артилерійських систем – 27588 (+36) од,

РСЗВ – 1380 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1157 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) од,

спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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