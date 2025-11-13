watsonx.data: потужна аналітика без зайвого клопоту

Сьогодні штучний інтелект уже не про майбутнє – він працює тут і зараз у реальних компаніях, змінюючи те, як ми аналізуємо дані, приймаємо рішення й ведемо бізнес. Але щоб ШІ дійсно приносив користь, важливо впроваджувати його без зайвих витрат і складної перебудови процесів. Саме для цього IBM створила платформу watsonx – щоб допомогти бізнесам швидко масштабувати генеративний ШІ, використовуючи вже наявні дані, системи й команди.

watsonx: три компоненти для ефективного ШІ

watsonx – це не один продукт, а екосистема, яка складається з трьох взаємопов’язаних рішень:

watsonx.ai – інтегроване середовище для створення, навчання та впровадження генеративних ШІ-моделей. Тут можна працювати як із власними моделями, так і з foundation-моделями від сторонніх розробників (наприклад, Meta чи Hugging Face).

watsonx.data – гібридна платформа нового покоління для роботи з великими даними. Вона дозволяє об’єднувати структуровані та неструктуровані дані з різних джерел і надає їх ШІ-додаткам у готовому для використання вигляді.

watsonx.governance – набір інструментів, які допомагають бізнесу контролювати використання ШІ, забезпечувати прозорість, відповідність політикам і зменшувати ризики.

Далі детальніше зосередимося саме на watsonx.data – складовій, яка відкриває можливості аналітики великих даних без витратної міграції.

Без складних міграцій – працюйте з тим, що вже маєте

watsonx.data – це гібридна відкрита платформа, побудована за принципами data lakehouse. Вона поєднує переваги традиційних сховищ (data warehouse) та озер даних (data lake), даючи змогу аналізувати дані з різних джерел – без переміщення в нові системи.

Це означає, що:

не потрібно витрачати тижні на міграцію;

можна працювати з даними там, де вони вже зберігаються (у хмарі, локально або в гібридному середовищі);

всі джерела з’єднуються в єдине аналітичне середовище.

watsonx.data підходить як для компаній із великими дата-центрами, так і для тих, хто вже працює в хмарі або тільки планує цифрову трансформацію.

До 40% точніші прогнози завдяки "розумним" даним

Чим краще дані, тим розумніший штучний інтелект. watsonx.data автоматично обробляє, збагачує та уніфікує дані, щоб вони були максимально інформативними для ШІ-моделей. У результаті – до 40% точніші результати генеративного ШІ.

Як це працює:

● об’єднання структурованих і неструктурованих даних (наприклад, Excel, PDF, CRM, відео);

● використання потужних рушіїв обробки: Apache Spark, Presto, Presto C++;

● наскрізна інтеграція з foundation-моделями в watsonx.ai.

Такі дані дають змогу краще аналізувати ситуації, будувати точніші прогнози й автоматизувати прийняття рішень у режимі реального часу.

Аналітика для всіх – навіть без досвіду в програмуванні

watsonx.data має простий та універсальний інтерфейс, у якому зручно працювати як аналітикам, так і бізнес-користувачам. Платформа підтримує no-code, low-code та pro-code сценарії, відкриваючи доступ до аналітики для кожного члена команди.

Це дозволяє:

● прискорити прийняття рішень;

● зменшити навантаження на IT-відділ;

● поширити культуру data-driven в компанії.

Наприклад, маркетолог може створити власну візуалізацію даних, не чекаючи на допомогу розробника.

Мінус 50% витрат на зберігання та обробку

watsonx.data допомагає зменшити витрати на аналітику до 50% завдяки гнучкій архітектурі. Вона використовує спеціалізовані обчислювальні рушії, які підлаштовуються під конкретне навантаження – тобто не витрачає ресурси там, де це не потрібно.

У підсумку:

менше витрат на інфраструктуру;

менше дублювання даних;

менше часу на обробку.

Це особливо актуально для компаній із великими обсягами історичних або транзакційних даних.

watsonx.data легко інтегрується з тим, що у вас вже є

У більшості організацій дані розкидані між десятками систем – ERP, CRM, хмари, архіви, файли. watsonx.data не змушує переносити їх у нове середовище. Натомість вона забезпечує єдиний доступ до всіх джерел, використовуючи zero-copy інтеграції.

Це означає:

дані не дублюються й не копіюються – ШІ працює з ними "на місці";

підключення до таких систем, як Salesforce Data Cloud, без дублювання даних;

вся аналітика – в одному центрі, з централізованим управлінням доступом і безпекою.

watsonx.data ідеально вписується в складні корпоративні екосистеми, працюючи поверх існуючої інфраструктури.

watsonx.data – гнучка альтернатива дорогій міграції

Це не просто чергова аналітична платформа. Це архітектура нового покоління, яка допомагає компаніям:

скоротити витрати на дані;

працювати з інформацією в режимі реального часу;

забезпечити безпечний доступ та управління;

адаптуватися до будь-яких хмарних і локальних середовищ.

Компанії, які вже впровадили watsonx.data, відзначають покращення точності прогнозів, швидший аналіз і суттєву оптимізацію бізнес-процесів. А головне – їм не довелося ламати існуючу архітектуру або починати з нуля.

Хочете побачити, як це працює у вашому бізнесі?

Зверніться до експертів Solidity – офіційного IBM Gold Partner в Україні. Ми допоможемо адаптувати watsonx.data до потреб саме вашої компанії – швидко, безболісно й без зайвих витрат.

Дізнатися більше про watsonx: solidity.com.ua, [email protected]