watsonx.data: потужна аналітика без зайвого клопоту
Сьогодні штучний інтелект уже не про майбутнє – він працює тут і зараз у реальних компаніях, змінюючи те, як ми аналізуємо дані, приймаємо рішення й ведемо бізнес. Але щоб ШІ дійсно приносив користь, важливо впроваджувати його без зайвих витрат і складної перебудови процесів. Саме для цього IBM створила платформу watsonx – щоб допомогти бізнесам швидко масштабувати генеративний ШІ, використовуючи вже наявні дані, системи й команди.
watsonx: три компоненти для ефективного ШІ
watsonx – це не один продукт, а екосистема, яка складається з трьох взаємопов’язаних рішень:
- watsonx.ai – інтегроване середовище для створення, навчання та впровадження генеративних ШІ-моделей. Тут можна працювати як із власними моделями, так і з foundation-моделями від сторонніх розробників (наприклад, Meta чи Hugging Face).
- watsonx.data – гібридна платформа нового покоління для роботи з великими даними. Вона дозволяє об’єднувати структуровані та неструктуровані дані з різних джерел і надає їх ШІ-додаткам у готовому для використання вигляді.
- watsonx.governance – набір інструментів, які допомагають бізнесу контролювати використання ШІ, забезпечувати прозорість, відповідність політикам і зменшувати ризики.
Далі детальніше зосередимося саме на watsonx.data – складовій, яка відкриває можливості аналітики великих даних без витратної міграції.
Без складних міграцій – працюйте з тим, що вже маєте
watsonx.data – це гібридна відкрита платформа, побудована за принципами data lakehouse. Вона поєднує переваги традиційних сховищ (data warehouse) та озер даних (data lake), даючи змогу аналізувати дані з різних джерел – без переміщення в нові системи.
Це означає, що:
- не потрібно витрачати тижні на міграцію;
- можна працювати з даними там, де вони вже зберігаються (у хмарі, локально або в гібридному середовищі);
- всі джерела з’єднуються в єдине аналітичне середовище.
watsonx.data підходить як для компаній із великими дата-центрами, так і для тих, хто вже працює в хмарі або тільки планує цифрову трансформацію.
До 40% точніші прогнози завдяки "розумним" даним
Чим краще дані, тим розумніший штучний інтелект. watsonx.data автоматично обробляє, збагачує та уніфікує дані, щоб вони були максимально інформативними для ШІ-моделей. У результаті – до 40% точніші результати генеративного ШІ.
Як це працює:
● об’єднання структурованих і неструктурованих даних (наприклад, Excel, PDF, CRM, відео);
● використання потужних рушіїв обробки: Apache Spark, Presto, Presto C++;
● наскрізна інтеграція з foundation-моделями в watsonx.ai.
Такі дані дають змогу краще аналізувати ситуації, будувати точніші прогнози й автоматизувати прийняття рішень у режимі реального часу.
Аналітика для всіх – навіть без досвіду в програмуванні
watsonx.data має простий та універсальний інтерфейс, у якому зручно працювати як аналітикам, так і бізнес-користувачам. Платформа підтримує no-code, low-code та pro-code сценарії, відкриваючи доступ до аналітики для кожного члена команди.
Це дозволяє:
● прискорити прийняття рішень;
● зменшити навантаження на IT-відділ;
● поширити культуру data-driven в компанії.
Наприклад, маркетолог може створити власну візуалізацію даних, не чекаючи на допомогу розробника.
Мінус 50% витрат на зберігання та обробку
watsonx.data допомагає зменшити витрати на аналітику до 50% завдяки гнучкій архітектурі. Вона використовує спеціалізовані обчислювальні рушії, які підлаштовуються під конкретне навантаження – тобто не витрачає ресурси там, де це не потрібно.
У підсумку:
- менше витрат на інфраструктуру;
- менше дублювання даних;
- менше часу на обробку.
Це особливо актуально для компаній із великими обсягами історичних або транзакційних даних.
watsonx.data легко інтегрується з тим, що у вас вже є
У більшості організацій дані розкидані між десятками систем – ERP, CRM, хмари, архіви, файли. watsonx.data не змушує переносити їх у нове середовище. Натомість вона забезпечує єдиний доступ до всіх джерел, використовуючи zero-copy інтеграції.
Це означає:
- дані не дублюються й не копіюються – ШІ працює з ними "на місці";
- підключення до таких систем, як Salesforce Data Cloud, без дублювання даних;
- вся аналітика – в одному центрі, з централізованим управлінням доступом і безпекою.
watsonx.data ідеально вписується в складні корпоративні екосистеми, працюючи поверх існуючої інфраструктури.
watsonx.data – гнучка альтернатива дорогій міграції
Це не просто чергова аналітична платформа. Це архітектура нового покоління, яка допомагає компаніям:
- скоротити витрати на дані;
- працювати з інформацією в режимі реального часу;
- забезпечити безпечний доступ та управління;
- адаптуватися до будь-яких хмарних і локальних середовищ.
Компанії, які вже впровадили watsonx.data, відзначають покращення точності прогнозів, швидший аналіз і суттєву оптимізацію бізнес-процесів. А головне – їм не довелося ламати існуючу архітектуру або починати з нуля.
Хочете побачити, як це працює у вашому бізнесі?
Зверніться до експертів Solidity – офіційного IBM Gold Partner в Україні. Ми допоможемо адаптувати watsonx.data до потреб саме вашої компанії – швидко, безболісно й без зайвих витрат.
Дізнатися більше про watsonx: solidity.com.ua, [email protected]