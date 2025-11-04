Women in Business 2025: UKRSIBBANK запустить чергову серію онлайн-семінарів для підтримки підприємиць

12 листопада UKRSIBBANK BNP Paribas Group уже всьоме проведе серію безкоштовних онлайн-семінарів для підприємиць у програмі "Women in Business". Цьогоріч програма складається із 5 семінарів, що стосуються диджиталізації та автоматизації бізнес-процесів. Реєструватися для участі в семінарах не потрібно, але важливо підписатись на YouTube-канал банку та ввімкнути сповіщення, аби отримати нагадування про трансляцію.

Цьогорічна серія безкоштовних семінарів для жінок від UKRSIBBANK BNP Paribas Group стартує 12 листопада й триватиме до 9 грудня. Програма охоплює найактуальніші теми сучасного бізнесу – диджиталізацію, автоматизацію процесів та інноваційні підходи до просування бренду. Адже саме технології сьогодні дають змогу компаніям оптимізувати витрати, позбутися рутинних завдань і зосередитися на розвитку. Водночас, цифрові інструменти відкривають доступ до аналітики, що допомагає ухвалювати справді ефективні рішення на основі реальних даних.

Досвідом розвитку бізнесу в епоху технологій з учасницями поділяться успішні підприємиці, фахівчині з маркетингу та стратегічних ініціатив, які надихнуть на впровадження цифрових рішень у власних справах.

Розклад семінарів

"Українські жінки є рушійною силою змін: вони ведуть бізнеси у найскладніших умовах, підтримують команди, створюють робочі місця та водночас знаходять час для саморозвитку. Ми прагнемо підтримати їх у цьому, створюючи простір, де підприємиці можуть опанувати нові інструменти, що допомагають не просто утримувати бізнес, а й масштабувати його. До шести попередніх серій безкоштовних семінарів долучилося тисячі учасниць, і численні позитивні відгуки вкотре свідчать, що програма "Women in Business" реально змінює бізнес-середовище та допомагає розкривати потенціал українських підприємниць", – говорить Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій, КСВ та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group

За інформацією Опендатабот, із початку повномасштабної війни частка підприємиць в Україні зросла з 40 % до 61 %. Це означає, що попри різні виклики війни, українські жінки відіграють важливу роль у підтримці та відновленні економіки.

Протягом перших дев’яти місяців 2025 року, за даними Єдиного державного реєстру, в Україні було зареєстровано понад 225 тисяч нових ФОПів. І майже шестеро з десяти серед них – жінки. Вони активно розвивають бізнес у сферах послуг, освіти, виробництва одягу та медицини.

Також, згідно зі статистикою, жінки все частіше стають керівницями компаній. Станом на початок 2025 року, жінки очолювали приблизно 449 тис. українських бізнесів, тобто майже кожну третю компанію. Найбільше жінок на чолі компаній у сферах освіти, державного управління й оборони, творчості, мистецтва, розваг і туризму.

За даними YouControl, у першому кварталі 2025 року частка жінок серед новостворених ФОПів становила 61,5 %, або ж 34 896 зареєстрованих з усіх 56 826 ФОПів.

UKRSIBBANK підтримує жіноче підприємництво через програму "Women in Business", яку реалізує з 2019 року. В ініціативі банк організовує навчальні та практичні семінари з експертами, співпрацює з бізнес-асоціаціями та жіночими спільнотами та пропонує спеціальні банківські продукти для бізнесу. Також банк організовує грантові програми та системно підтримує конкурс "Створено жінками" від Франко-української торгово-промислової палати.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один із найбільших банків України. 60% акцій належить міжнародній BNP Paribas Group – лідеру зі сталого фінансування у Європі, 40% акцій – ЄБРР. 35 років UKRSIBBANK є стабільним партнером, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи, дбає про клієнтів і працівників, сприяє зміцненню української економіки, позитивно впливає на розвиток суспільства.