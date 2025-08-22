Запланована подія 2

Дата публікації

Women in Tech 2025: крокуй у цифрове майбутнє з найкращою підтримкою від практиків

Women in Tech 2025
Women in Tech 2025

У сучасному світі цифрові навички — це ключ до успішної кар’єри і бізнесу. Освітня програма Women in Tech 2025, створена у партнерстві з Huawei Ukraine, відкриває нові можливості для українок будь-якого віку та досвіду. Вона орієнтована на тих, хто хоче не лише вчитися, а й відразу застосовувати знання на практиці.

Що ти отримаєш, долучившись до програми?

  • Практичні знання та навички: понад 30 годин навчання від топових експерток у сферах дизайну, маркетингу, програмування, штучного інтелекту, e-commerce. Ти дізнаєшся, як працюють актуальні digital-професії, і зможеш розпочати свою кар’єру вже під час навчання.
  • Дорогу у власний бізнес: програма допоможе створити продукт або послугу, розробити маркетингову стратегію та автоматизувати бізнес-процеси — все, що потрібно для успішного запуску онлайн-проєкту.
  • Доступ до фінансування: отримаєш реальні поради та шаблони для подання заявок на гранти, які підтримують підприємиць, а також менторську допомогу на кожному етапі.
  • Сильне жіноче ком’юніті: тут ти не просто навчишся, а знайдеш однодумців, підтримку та можливості для нетворкінгу, які відкриють нові горизонти для твоєї кар’єри чи бізнесу.
  • Соціальна відповідальність і актуальні теми: програма інтегрує знання про зелену енергетику, кібербезпеку, роботу під час війни та гендерну рівність, щоб ти була готова до викликів сучасного світу.

Для кого?

Women in Tech 2025 підходить і тим, хто робить перші кроки у диджиталі, і тим, хто хоче масштабувати власний бізнес. Українки за кордоном та в Україні, студентки, мами в декреті, підприємиці, працюючі жінки й ті, хто перебуває у творчому пошуку, — усі отримають знання, підтримку та інструменти для впевненого старту.

Серед спікерів і тем виступів 

  1. Оксана Заболотна, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine, маркетинг-директорка Qubit Labs. розкаже, як використовувати інструменти цифрового маркетингу, якщо ви відкриваєте цифровий бізнес.
  2. Наталія Трубнікова, сo-founder Go Global Today. Як перевірити, чи потрібна ваша ідея ринку? Як обрати стратегію виходу в Україні та за кордоном? Як не загубитись серед інструментів цифрового просування? Відповіді у виступі про те, з чого почати запуск онлайн-бізнесу.
  3. Наталія Зуб, технічна директорка та співвласниця Sprout Dynamics. Розкаже про реальні кейси впровадження штучного інтелекту в бізнесі, типові помилки, яких припускаються 90% компаній, та пояснить, які AI-інструменти справді працюють, а які є лише марнуванням часу.

Зареєструйся вже сьогодні та стань частиною трансформації цифрової України!