Як аптеки мережі "Бажаємо здоровʼя" долають кадрову кризу в умовах війни

Війна створила масштабні проблеми для аптек України. Не вистачає працівників, але аптечні мережі шукають нові рішення, щоб люди могли придбати необхідні лікарські засоби.

Фармацевти під час війни виконують дуже важливу роботу. Вони не просто відпускають лікарські засоби, а надають кваліфіковану фармацевтичну опіку кожному пацієнту. У періоди, коли лікарні перевантажені й пацієнтам складно швидко потрапити на прийом до лікаря, саме фармацевт стає першою ланкою медичної допомоги. Поки людина чекає на консультацію вузького спеціаліста, фармацевт уважно вислуховує, консультує, допомагає підібрати безрецептурні лікарські засоби та нагадує про важливість профілактики й правильного прийому ліків. Така підтримка часто стає першим кроком до одужання і проявом справжньої турботи про пацієнта.

Кадрова криза: виклик для галузі

За даними фармацевтичної галузі, від початку повномасштабного вторгнення кадровий дефіцит у аптечній сфері лише посилився. Частина спеціалістів виїхала за кордон, хтось став до лав Збройних Сил, інші змінили професію через стрес чи вигорання. Водночас змінилися і потреби наших людей. Все більше пацієнтів приходять не просто за ліками, а за увагою, порадою та людським теплом. Сьогодні фармацевт — це не лише спеціаліст, який відпускає препарати, а людина, що чує, підтримує і допомагає впоратися з тривогою, ставши тією першою ланкою турботи про здоров’я і душевну рівновагу. "Ми зіткнулися з ситуацією, коли потрібно було не просто утримати команду, а й постійно розвивати професійні компетенції співробітників у нових реаліях", – розповідають представники мережі аптек "Бажаємо здоров'я".

Освіта як відповідь на виклик

Мережа "Бажаємо здоров'я" обрала стратегічний шлях подолання кадрової кризи – інвестиції в навчання та розвиток персоналу. В компанії створили комплексну освітню систему, яка адаптована до реалій воєнного часу. Власна онлайн-платформа дозволяє співробітникам вчитися у зручний час, незалежно від того, чи є можливість дістатися до офісу під час повітряної тривоги. Це особливо важливо для працівників з міст, які регулярно зазнають обстрілів.

Масштабність програми. Щомісяця в мережі проводиться понад 40 онлайн-семінарів та близько 10 офлайн-тренінгів. Внутрішні тренери виїжджають по всій країні, щоб провести очні навчання там, де це можливо.

Мережа "Бажаємо здоров'я" обрала стратегічний шлях подолання кадрової кризи – інвестиції в навчання та розвиток персоналу / "Бажаємо здоровʼя"

"Ми розуміємо, що кожен співробітник має свій темп і ритм. Хтось може вчитися вночі після зміни, хтось – вранці перед роботою. Наша платформа дає таку свободу", – пояснюють в компанії. "Кожен спеціаліст мережі мотивований навчатися на внутрішній онлайн-платформі, адже теми, які подаються, безпосередньо пов’язані з їхньою щоденною роботою та стають практичним інструментом у спілкуванні з пацієнтами. Найвражаючий показник системи навчання "Бажаємо здоров'я" – 100% співробітників проходять призначене навчання на онлайн-платформі. Всі без винятку”.

Таких результатів вдається досягти завдяки трьом факторам.

По-перше, навчання інтегроване в робочий процес і направлене на реальні потреби фармацевтів – від консультування пацієнтів з військовими травмами до роботи з новими препаратами, вдосконалюють знання з фармацевтичної опіки, поглиблюють розуміння потреб пацієнтів та підвищують професійний рівень. По-друге, компанія залучає експертів, що робить навчання більш цікавим та різноманітним. По-третє, є чітка система оцінки ефективності, яка включає:

тестування після кожного курсу;

форми зворотного зв'язку для оцінки задоволеності офлайн-тренінгів;

аналіз продуктивності аптек до та після навчання.

"У компанії активно прислухаються до зворотного зв’язку від фахівців. Якщо фармацевти висловлюють побажання щодо тем, які їх цікавлять, або пропонують нові напрями для навчання, ці ініціативи обов’язково аналізуються і впроваджуються в навчальний процес. На всіх етапах ми поєднуємо теорію з практикою, додаючи до курсів реальні завдання й кейси, щоб кожен фармацевт міг одразу застосувати отримані знання у своїй щоденній роботі", – розповідають у компанії.

Нові компетенції для нових викликів

Сьогодення формує нові вимоги до фармацевтів. Вони не лише надають якісну фармацевтичну опіку та відпускають необхідні лікарські засоби, а й повинні розуміти, як спілкуватися з людьми у складних емоційних станах, коли пацієнт розгублений, тривожний чи потребує підтримки, як спілкуватися з військовими, вміти надавати психологічну підтримку травмованим людям, працювати в стресових умовах.

Турбота про людей – найкраща інвестиція. Коли спеціалісти відчувають підтримку, мають можливість навчатися й розвиватися, вони працюють з упевненістю й натхненням. Саме такі фахівці стають основою стабільності команди навіть у час кадрових викликів. Систематичне навчання, адаптоване до реалій війни, турбота про розвиток кожного співробітника – ось що допомагає українським аптекам долати кадрову кризу.