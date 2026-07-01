Як бізнесу отримувати більше користі від СЕС та BESS з системою управління енергією від YASNO Power

Українські компанії дедалі частіше встановлюють сонячні електростанції (СЕС) та установки зберігання енергії (Battery Energy Storage System, BESS). Для одних це спосіб підвищити стійкість під час можливих обмежень електропостачання, для інших – інструмент зменшення витрат і кращого контролю над енергоспоживанням.

Втім, після встановлення обладнання виникає інше питання: як користуватися ним так, щоб воно працювало економічно ефективно. СЕС, батарея і споживання об’єкта пов’язані між собою. Їхня ефективність залежить від графіка роботи підприємства, погодинного профілю споживання, генерації, стану накопичувача, ціни електроенергії на ринку та здатності швидко реагувати на зміну умов.

Для таких задач YASNO розробив YASNO Power EMS – цифрову систему управління сонячними електростанціями та установками зберігання енергії для бізнесу. Компанія представила рішення 16 червня під час зустрічі з клієнтами, партнерами та представниками українських компаній.

YASNO Power EMS підключається до СЕС та установок зберігання енергії і дозволяє відстежувати роботу обладнання в онлайн-кабінеті: скільки електроенергії виробляє станція, скільки споживає об’єкт, як заряджається або розряджається батарея, де можуть виникати втрати та які параметри роботи можна змінити.

Окрім моніторингу, система може автоматично керувати обладнанням за заданими сценаріями. Вона аналізує параметри роботи об’єкта, профіль споживання, генерацію, накопичення електроенергії та ринкові умови, після чого формує команди для обладнання. Це може використовуватися для ефективнішого споживання власної генерації, роботи з накопичувачами, зменшення навантаження в дорогі години або сценаріїв торгового арбітражу електроенергії.

Рішення складається з контролера YASNO Power та цифрової платформи. Контролер може інтегруватися з обладнанням різних виробників – як із сонячними станціями, так і з установками зберігання енергії. Тому систему можна використовувати на об’єктах із різною конфігурацією обладнання.

"Для бізнесу власна генерація та системи зберігання енергії вже стали частиною економіки підприємства. Але щоб такі рішення працювали ефективно, клієнту потрібен не лише доступ до даних, а й якісне управління. Також потрібна експертиза у роботі енергетичного ринку: прогнозування споживання, розуміння цінових коливань, балансування власної генерації та арбітраж електроенергії з мережі. Саме ці задачі ми вирішуємо за допомогою YASNO Power EMS", – зазначив СЕО YASNO Сергій Коваленко.

Систему розробляли з урахуванням правил українського енергоринку, особливостей енергосистеми та практичних сценаріїв бізнес-клієнтів.

"YASNO Power загалом і EMS зокрема – важливі напрями розвитку для нас. Система надає клієнтам простий інтерфейс контролю та автоматизованого управління обладнанням під ключові сценарії роботи, а її функціональність буде постійно розширюватися", – зазначив СМО YASNO Сергій Радченко.

YASNO Power EMS стала частиною екосистеми YASNO Power, яка включає проєктування, будівництво та сервіс СЕС і установок зберігання енергії від експертів YASNO Energy Efficiency, а також викуп надлишків генерації та роботу з ціновим арбітражем.