Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії
Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Останні роки навчили нас жити в реальності, де стабільність електропостачання більше не гарантована. Для міської інфраструктури це означає постійну адаптацію, для рекламного ринку – необхідність забезпечувати результат навіть у складних умовах.

Наш головний пріоритет – безперервне розміщення та виконання зобов’язань перед брендами. Саме під це ми будували технічну модель останні кілька років у Києві, де зосереджена значна частина нашого цифрового інвентарю.

Фото 2 — Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Різні джерела живлення

Наші цифрові носії підключені до різних типів електромереж: виділених ліній, мереж зовнішнього освітлення, інфраструктури ТРЦ, бізнес-центрів, автозаправних комплексів та інших об’єктів. Певний відсоток екранів має власні резервні джерела живлення.

Частина об’єктів, до яких ми підключені, працює автономно або має власні потужні генератори. Іноді це джерела з імпортованою електроенергією чи внутрішніми системами резервування, що дозволяють підтримувати роботу незалежно від ситуації в місті.

Тобто ми не завжди залежимо від тієї самої лінії, що живить зовнішнє освітлення або житлові будинки. Це створює ефект розподіленого живлення: різні компоненти DOOH-мережі перебувають у різних енергетичних сценаріях і не вимикаються одночасно.

На практиці – навіть під час масових відключень частина екранів залишається в ефірі завдяки альтернативним або автономним джерелам живлення.

Фото 3 — Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Харків: стабільна робота в умовах відключень

У Харкові наша DOOH-мережа працює в штатному режимі навіть під час аварійних відключень. Більшість екранів підключені до мереж зовнішнього освітлення, які з початку повномасштабної війни були перебудовані так, щоб ключові транспортні артерії залишались освітленими.

Завдяки цьому відключення майже не впливають на роботу нашого інвентарю. Є поодинокі випадки зупинок, але загалом близько 98% екранів працюють стабільно.

Контроль і фіксація кожного відключення

Ми відстежуємо й фіксуємо кожне відключення на кожній локації. Це дає нам:

  • чітке розуміння стану мережі;
  • точні дані для розрахунку компенсацій у разі недоотриманих показів.

Кожна хвилина ефіру фіксується й компенсується відповідно до фактичних даних.

Фото 4 — Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Як ми компенсуємо недоотримані покази

У разі незалежних від нас відключень ми гарантуємо компенсацію рекламодавцям. Залежно від ситуації це може бути:

  • продовження кампанії на відповідну кількість днів;
  • збільшення кількості виходів у межах наявного ефіру;
  • надання інших цифрових поверхонь на заміну.

Мета завжди одна – реалізувати запланований обсяг показів.

Фото 5 — Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Рекламні кампанії в повному обсязі

Торік у листопаді та грудні, під час активних відключень, усі запущені кампанії були реалізовані повністю. Клієнти отримали весь обсяг ефірного часу – а в деяких випадках й бонуси.

Це результат системної роботи з резервування, моніторингу та швидкого коригування графіків.

Про регуляторні рекомендації

Ми уважно стежимо за позицією міської влади щодо енергоспоживання рекламної інфраструктури та орієнтуємося на рекомендації Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації. Для нас це – робоча рамка в поточній ситуації.

Наразі йдеться про рекомендаційний формат, що дозволяє операторам гнучко адаптувати роботу мережі до реального стану енергосистеми міста. У разі зміни підходів або нових рішень з боку міста ми готові оперативно скоригувати режими роботи цифрових носіїв.

Ми відкриті до діалогу та діємо відповідально – як у питанні енергоспоживання, так і щодо зобов’язань перед клієнтами.

Фото 6 — Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії

Стабільність для клієнтів

Для нас важливо підтримувати бізнес у складні часи – допомагати брендам залишатися помітними та зберігати зв’язок зі своєю аудиторією.

Енергокриза змінює умови, але не змінює головного: рекламна кампанія має бути реалізована.

Наш підхід саме на цьому й базується: технічна стійкість, резервні рішення, прозорий облік і зрозуміла система компенсацій.