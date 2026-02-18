- Тип
Як працює DOOH-реклама Megapolis+ під час відключень електроенергії
Останні роки навчили нас жити в реальності, де стабільність електропостачання більше не гарантована. Для міської інфраструктури це означає постійну адаптацію, для рекламного ринку – необхідність забезпечувати результат навіть у складних умовах.
Наш головний пріоритет – безперервне розміщення та виконання зобов’язань перед брендами. Саме під це ми будували технічну модель останні кілька років у Києві, де зосереджена значна частина нашого цифрового інвентарю.
Різні джерела живлення
Наші цифрові носії підключені до різних типів електромереж: виділених ліній, мереж зовнішнього освітлення, інфраструктури ТРЦ, бізнес-центрів, автозаправних комплексів та інших об’єктів. Певний відсоток екранів має власні резервні джерела живлення.
Частина об’єктів, до яких ми підключені, працює автономно або має власні потужні генератори. Іноді це джерела з імпортованою електроенергією чи внутрішніми системами резервування, що дозволяють підтримувати роботу незалежно від ситуації в місті.
Тобто ми не завжди залежимо від тієї самої лінії, що живить зовнішнє освітлення або житлові будинки. Це створює ефект розподіленого живлення: різні компоненти DOOH-мережі перебувають у різних енергетичних сценаріях і не вимикаються одночасно.
На практиці – навіть під час масових відключень частина екранів залишається в ефірі завдяки альтернативним або автономним джерелам живлення.
Харків: стабільна робота в умовах відключень
У Харкові наша DOOH-мережа працює в штатному режимі навіть під час аварійних відключень. Більшість екранів підключені до мереж зовнішнього освітлення, які з початку повномасштабної війни були перебудовані так, щоб ключові транспортні артерії залишались освітленими.
Завдяки цьому відключення майже не впливають на роботу нашого інвентарю. Є поодинокі випадки зупинок, але загалом близько 98% екранів працюють стабільно.
Контроль і фіксація кожного відключення
Ми відстежуємо й фіксуємо кожне відключення на кожній локації. Це дає нам:
- чітке розуміння стану мережі;
- точні дані для розрахунку компенсацій у разі недоотриманих показів.
Кожна хвилина ефіру фіксується й компенсується відповідно до фактичних даних.
Як ми компенсуємо недоотримані покази
У разі незалежних від нас відключень ми гарантуємо компенсацію рекламодавцям. Залежно від ситуації це може бути:
- продовження кампанії на відповідну кількість днів;
- збільшення кількості виходів у межах наявного ефіру;
- надання інших цифрових поверхонь на заміну.
Мета завжди одна – реалізувати запланований обсяг показів.
Рекламні кампанії в повному обсязі
Торік у листопаді та грудні, під час активних відключень, усі запущені кампанії були реалізовані повністю. Клієнти отримали весь обсяг ефірного часу – а в деяких випадках й бонуси.
Це результат системної роботи з резервування, моніторингу та швидкого коригування графіків.
Про регуляторні рекомендації
Ми уважно стежимо за позицією міської влади щодо енергоспоживання рекламної інфраструктури та орієнтуємося на рекомендації Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації. Для нас це – робоча рамка в поточній ситуації.
Наразі йдеться про рекомендаційний формат, що дозволяє операторам гнучко адаптувати роботу мережі до реального стану енергосистеми міста. У разі зміни підходів або нових рішень з боку міста ми готові оперативно скоригувати режими роботи цифрових носіїв.
Ми відкриті до діалогу та діємо відповідально – як у питанні енергоспоживання, так і щодо зобов’язань перед клієнтами.
Стабільність для клієнтів
Для нас важливо підтримувати бізнес у складні часи – допомагати брендам залишатися помітними та зберігати зв’язок зі своєю аудиторією.
Енергокриза змінює умови, але не змінює головного: рекламна кампанія має бути реалізована.
Наш підхід саме на цьому й базується: технічна стійкість, резервні рішення, прозорий облік і зрозуміла система компенсацій.