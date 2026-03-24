Як "Запеклий хліб із прифронтових полів" допомагає говорити про Україну у світі та підтримувати військових

Центральним елементом вечора став "Запеклий хліб". Фото надане учасниками події

18 березня у Лондоні відбувся вечір Burning Bread: from the Ukrainian frontline fields to London ("Запеклий хліб: з українських прифронтових полів до Лондона").

Про це Delo.ua повідомили учасники події.

Вечір зібрав представників бізнесу, медіа, креативних індустрій, української діаспори та мешканців британської столиці. Метою було привернути увагу до роботи українських аграріїв в умовах війни та зібрати кошти на підтримку військових.

Центральним елементом вечора став "Запеклий хліб" – продукт із борошна, виготовленого з пшениці, вирощеної на полях групи "Агротрейд" приблизно за 30 км від лінії фронту поблизу Куп’янська на Харківщині. Його історія відображає умови, в яких працюють українські аграрії.

Ціна українського хліба

Собівартість виробництва в агросекторі суттєво зросла внаслідок повномасштабної війни. За оцінками експертів, загальні втрати галузі сягають близько $84 млрд. Йдеться про руйнування інфраструктури, втрату техніки та врожаю, порушення логістики, а також замінування або тимчасову окупацію земель.

Україна втратила до 20% посівних площ, а понад 5 млн гектарів залишаються непридатними для використання через мінування та нерозірвані боєприпаси.

"Засівати поля й отримувати врожай на прифронтових територіях – це про збереження життя в цих громадах. Це робочі місця, податки до місцевих бюджетів. Але передусім це про стійкість і характер українців, про одвічне право вирощувати й їсти свій хліб на своїй землі", – зазначає директор з комунікацій групи "Агротрейд" Єгор Подкидишев.

Поля групи розташовані на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині, частина з них – у прифронтових регіонах.

Чому саме "Запеклий"?

"Коли ми з командою почули про цей хліб, то зрозуміли, що в ньому набагато більше сенсів. Тож запропонували концепт "Запеклого хліба”, – розповідає Ірина Метньова, засновниця та креативна директорка Vandog agency, що стала креативним партнером проєкту. 

Назва відсилає як до фізичних умов вирощування зерна поблизу зони бойових дій, так і до витривалості людей, які працюють у цих умовах. Візуальні рішення проєкту були вперше представлені під час події у Лондоні.

Про подію та подальші плани

Ініціаторами заходу виступила група "Агротрейд" у партнерстві з UABeyond за участі Vandog Agency.

Хліб випікали у місцевій пекарні Today Bread із використанням українського борошна за локальним рецептом без адаптації смаку. Таким чином організатори прагнули показати, як змінюється сприйняття звичних речей в умовах війни.

"Щоб отримати звичний шматочок хліба, українцям доводиться докладати в рази більше зусиль. Ми доносимо це нативно через смакові асоціації. За тиждень чи два, просто відкусивши від звичного бутерброда, хтось із гостей ще раз згадає про той вечір і війну, що досі триває", – пояснює Ірина Метньова.

Під час заходу відбувся благодійний аукціон на підтримку Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія", який виконує завдання поблизу Куп’янська, де було вирощено зерно. Зібрані кошти спрямували на підтримку підрозділу.

Подію підтримала британська журналістка та авторка книги книги Bread and War: A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope Фелісіті Спектор. Серед гостей також був продюсер, лауреат BAFTA 2025 за короткометражний фільм "Камінь, ножиці, папір" Хайдер Ротшильд Хузір, який долучився до аукціону та придбав футболку "Метод Хартії".

Учасники проєкту розглядають можливість подальшого розвитку ініціативи та її масштабування, зокрема й на українському ринку.

Підтримка військових, як зазначають організатори, залишається одним із ключових напрямів подібних ініціатив.