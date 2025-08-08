Юлію Свириденко закликали зберегти результати лісової реформи: прибутки галузі сягнули 3,5 млрд грн

Колишній перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський, який з 2023 року служить у Збройних силах України, закликав прем’єр-міністерку Юлію Свириденко не допустити згортання лісової реформи. Про це він написав у дописі на своїй фейсбук-сторінці, наголосивши на безпрецедентному зростанні прибутковості галузі.

За словами Боруховського, у 2020 році чистий прибуток підприємств галузі становив лише 200 мільйонів гривень, а за перше півріччя 2025 року він сягнув 3,5 мільярда гривень. Він додав, що такі показники стали можливими завдяки структурній реформі, запущеній у 2022 році, та рішучим діям тодішнього керівництва.

"Вірю в нову урядову команду. Прем’єр-міністрка Юлія Свириденко точно знає про позитивні результати лісової реформи. На мій погляд, Кабмін не допустить відкату до менш ефективних методів управління лісовим господарством. Урядова команда сконцентрована на посиленні економіки, водночас лісова галузь одна з небагатьох, яка під час війни стабільно зростає. Тож я дуже сподіваюся, що команда Юрія Болоховця, яка попри тиск і спротив реалізовувала лісову реформу, не залишиться без підтримки. Наразі головним є зберегти єдність, не втрачати віру та продовжувати працювати на результат", - зазначив Богдан Боруховський.

Він нагадав, що до початку реформи лісова галузь була дотаційною і збитковою, тоді як у розвинених країнах вона є прибутковою частиною економіки. За його словами, в 2020 році прибуток всіх лісгсопівразом складав близько 200 млн грн, а дотації з державного бюджету становили 600–700 млн грн.

"У підсумку лісова галузь щорічно коштувала державному бюджету 400–500 млн грн. Лісове господарство було хронічно збитковим", - зазначив він.

Як додав Боруховський, під час запуску лісової реформи її розробники ще на старті прогнозували мільярдні прибутки для новоствореного державного підприємства "Ліси України". Такий прогноз тоді сприймався як надто оптимістичний, адже очікувана сума в п’ять разів перевищувала показники попередніх років. Утім, уже у 2025 році прибуток підприємства лише за перше півріччя досяг 3,5 мільярда гривень до оподаткування — і це без урахування будь-яких дотацій з бюджету.

Він наголосив, що ключову роль у втіленні змін відіграв керівник підприємства Юрій Болоховець, який не лише підтримав реформу, а й взяв на себе її реалізацію у найскладніший момент. Успіх став можливим завдяки послідовному виконанню реформи: будь-який збій на окремому етапі, за словами колишнього урядовця, міг зупинити зміни та зруйнувати очікувані результати.

До реформи кожне державне лісове господарство самостійно визначало ціни й механізм продажу деревини. З 2022 року вся реалізація ресурсів була переведена до єдиної електронної системи торгів з уніфікованими, публічними та прозорими правилами. Саме централізація й прозорість продажів, за словами Боруховського, стали основою нового підходу.

"Ми можемо збільшити прибуток підприємства у десять разів — до понад 3,5 млрд грн на рік, але якщо десь якийсь негідник незаконно вирізав 20 кубів дуба, при чому ще й в лісах комунальної власності, це кидає тінь на ДП "Ліси України" і всю галузь. За останні роки робота державної лісової охорони суттєво посилилася, в "Лісах України" з’явилася внутрішня безпека. Є десятки, навіть сотні випадків, коли підприємство викриває злочини, на підставі його матеріалів відкривають кримінальні провадження, які зрештою завершуються вироками. Але ж про це ніхто не згадує. В інформаційний простір вкидають окремі випадки, які формують у суспільства хибне уявлення про роботу лісівників і суть реформи", - вважає Боруховський.

Нагадаємо, лісова реформа стартувала в Україні майже три року тому, у вересні 2022 року. Кабмін ухвалив постанову про утворення державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", до якого увійшла більшість держлісгоспів.

Минулого місяця Державне підприємство "Ліси України" заявило про тиск, пов’язаний із запровадженням прозорихмеханізмів реалізації деревини та детінізацію лісової галузі. За їхніми словами, кримінальну справу проти генерального директора підприємства Юрія Болоховцясфабриковано, і вона ґрунтується на припущеннях, а не на фактах.