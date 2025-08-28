З початку 2025 року інвестгрупу ICU обрали 63% нових інвесторів

У 2025 році інвестиційна група ICU зберігає провідні позиції серед професійних учасників ринку цінних паперів. За даними Розрахункового центру, з початку року 63% нових інвесторів — понад 8,4 тис. із 13,4 тис. — обрали саме ICU.

Про це повідомляє агентство "Українські новини".

Загалом станом на 1 серпня компанія обслуговувала понад 44 тис. фізичних осіб – к ожного п’ятого інвестора організованого ринку.

Водночас частка ICU за кількістю унікальних рахунків у Розрахунковому центрі становить 21%. Клієнти групи вже здійснили понад 130 тис. угод на суму 12,4 млрд грн, що відповідає 87% від усіх операцій із гривневими ОВДП.

Сукупні інвестиції клієнтів ICU у державні облігації перевищили 9,2 млрд грн, або понад 9% від усього портфеля ОВДП фізосіб в Україні. Виплати за ними з початку року склали понад 7,6 млрд грн, 27 млн доларів і 4 млн євро.

У компанії відзначають, що таких результатів вдалося досягти завдяки високій автоматизації процесів, надійному захисту даних та розвиненому аналітичному супроводу. Інвестори можуть відкривати рахунки онлайн, вкладати від 1000 грн без комісій та отримувати повну звітність у кілька кліків. Незабаром ICU планує запуск нової торгової системи, яка зробить інвестиції у цінні папери ще доступнішими.

Що відомо про ICU

Група ICU — незалежна фінансова компанія, яка надає брокерські послуги, управляє активами та приватним акціонерним капіталом, а також інвестує у венчурні та фінтех-проєкти. Основний фокус діяльності групи зосереджений на ринках, що розвиваються.

Протягом останніх 15 років ICU утримує позицію найбільшого брокера в Україні з торгівлі державними облігаціями та є одним із лідерів у сфері управління активами й пенсійними накопиченнями.