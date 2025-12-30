Закарпаття – лідер економічного зростання: вітроенергетика та інвестиції як драйвери розвитку

На Закарпатті відбулася зустріч у форматі "Діалог влади і бізнесу", організована Закарпатською ОВА у партнерстві із ПРООН. Захід об’єднав представників обласної влади, бізнесу та експертного середовища і був присвячений підсумкам року, економічній динаміці регіону та перспективам інвестиційних проєктів.

Під час дискусії генеральний директор УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко представив практичні результати діяльності компанії у сфері вітроенергетики Закарпаття.

Генеральний директор УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко. Фото: Мирослав Білецький / Facebook

"Для нас відкритий і професійний діалог – це не формальність, а важливий практичний інструмент. Саме завдяки постійній взаємодії з обласною та місцевою владою, громадами ми можемо не лише планувати, а й доводити проєкти до реального результату", – зазначив він.

У 2025 році на Закарпатті введено в експлуатацію понад 65 МВт потужностей вітрової генерації у рамках будівництва першої в області ВЕС. За словами Єременка, це конкретний внесок у енергетичну стійкість регіону та країни загалом: "За цією цифрою стоїть щоденна робота багатьох сторін – акціонерів, інвесторів, фахівців компанії, органів влади, місцевих громад. Без партнерства цей результат був би неможливим".

Компанія, яка релокувала свої потужності із Краматорська у зв'язку із початком повномасштабного вторгнення, реалізує модель відповідального інвестування. 3% коштів від продажу електроенергії з ВЕС спрямовуються на потреби місцевих бюджетів. Цю практику уже впроваджено в Нижньоворітській громаді, що дозволяє мешканцям безпосередньо відчувати економічний ефект від енергетичних проєктів і спрямовувати кошти на розвиток громади.

"Хочу окремо відзначити роль місцевої та обласної влади. Підтримка в межах законодавства, готовність до діалогу, здатність чути аргументи бізнесу й громад – усе це створює середовище, у якому інвестиції стають можливими. Важливо, що рішення ухвалюються прозоро й відповідально, адже громади мають право визначати власний шлях розвитку", – додав керівник компанії.

Зустріч було організовано Закарпатською ОВА у партнерстві із ПРООН. Фото: Мирослав Білецький / Facebook

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зазначив, що у 2025-му регіон демонстрував економічне зростання завдяки новим виробничим потужностям.

"За результатами першого кварталу Закарпаття стало лідером серед регіонів України з темпами приросту на рівні 34%. Це стало можливим завдяки розширенню промислових потужностей, релокації підприємств та створенню нових робочих місць. Ми не лише утримали фінансову стабільність, а й наростили власні можливості", – наголосив він.

Вітрова енергетика є ключовим елементом енергетичної безпеки України, а Закарпаття має значний потенціал у цій сфері. Участь бізнесу, що працює у сфері ВДЕ, у таких заходах підкреслює його роль як стратегічного партнера в регіоні. Реалізація проєктів забезпечує області нові джерела відновлюваної енергії, інвестиції, робочі місця та перспективи сталого економічного розвитку.