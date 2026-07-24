Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 27 липня - 2 серпня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 27 липня - 2 серпня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 70-71 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,40 євро/кг (71,49 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,53 євро/кг (27,06 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,16 злотих/кг (49,05 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,50 - 4,80 злотих/кг (41,27 - 56,60 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,56 (-3%) €/кг у ЄС;

1,14 (+1%) €/кг у Бразилії;

1,92 (+3%) €/кг у США;

1,34 (+1%) €/кг у Канаді.

Ситуація на ключових світових ринках залишається неоднозначною: країни Латинської Америки та Канада демонструють позитивну цінову динаміку, тоді як на ринку Європейського Союзу спостерігається зниження цін.