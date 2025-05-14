"Залізний купол" від ARX: компанія виплатила 20 млн грн за двома страховими подіями в одному бізнес-центрі

Цього року у лютому та квітні один зі столичних бізнес-центрів зазнав ушкоджень унаслідок ракетних обстрілів. Завдяки полісу страхування воєнних ризиків за програмою " Залізний купол ", клієнт ARX оперативно отримав компенсацію загальною сумою 20 млн грн.

Зокрема, друга виплата на суму майже 14 млн грн була врегульована менш ніж за три тижні. Це дасть змогу клієнту без зволікань розпочати відновлювальні роботи та мінімізувати перерву в діяльності.

"Бізнес-центр був застрахований з лімітом відповідальності, тож ми усвідомлюємо, що ця виплата не покриває повністю витрати на відновлення. Водночас швидкість врегулювання дозволяє клієнту зменшити фінансові втрати та стабілізувати операційні процеси", — зауважує Максим Межебицький, перший заступник голови правління ARX.

Програми страхового захисту

З огляду на масштаб воєнних ризиків, ARX пропонує своїм клієнтам розширені програми страхового захисту:

Покриття до 100 млн грн (еквівалент $2,5 млн) на один об’єкт у партнерстві з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Покриття до $50 млн на один об’єкт у партнерстві з Lloyd’s (Лондон).

Програми страхування від воєнних ризиків в ARX охоплюють пошкодження нерухомості, виробничих потужностей, офісів та інших активів, спричинені ракетними ударами, атаками дронів або їх уламками.