Запорізький Інститут титану продали за 30,4 млн грн: що відомо про переможця торгів

Єдиним учасником аукціону з продажу державного пакета акцій запорізького Інституту титану стала волинська компанія “Новобуденерго”. Пакет акцій було придбано за 30,4 млн грн, до цієї суми додається борг підприємства, що перевищує 72 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в державній системі онлайн-аукціонів "Prozorro.Продажі".

Про торги та переможця

Це вже не перша спроба продати це підприємство. Попередні торги в 2024 році закінчувалися безуспішно – не було бажаючих стати новим власником.

Цього місяця аукціон із продажу активу двічі призначався зі стартовою ціною 98,8 млн грн, але обидва рази не відбувся. Лише на третій спробі протягом серпня об’єкт було продано за 30,4 млн грн, що майже в три рази менше від початкової вартості.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Новобуденерго" було зареєстровано у 2013 році в місті Луцьк Волинської області.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 млн грн.

Основний вид діяльності - виробництво будівельних металевих конструкцій та їхніх частин.

Інші види діяльності:

Виробництво інших готових металевих виробів;

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

Інші спеціалізовані будівельні роботи.

Бенефіціарний власник - Новосад Олексій.

Майно та борги Інституту титану

До складу об’єкта входять 56 одиниць нерухомого майна, серед яких адміністративна будівля, виробничі споруди та дослідницькі корпуси у Запоріжжі та області, а також інші приміщення. Крім того, у продаж включено три транспортні засоби, випущені у 2002–2019 роках. Загальна площа нерухомості становить 26,48 тис. кв. м.

Станом на 31 березня 2025 року частину приміщень загальною площею 364,56 м² було передано в оренду за трьома договорами.

Згідно з умовами приватизації, новий власник протягом 12 місяців має погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом і не допустити звільнення працівників щонайменше протягом пів року. Середньооблікова чисельність персоналу на цю дату становила 80 осіб.

Документи також свідчать, що прострочена кредиторська заборгованість товариства на 31 березня 2025 року становила 72,44 млн грн, з яких 8,7 млн грн – борги із зарплати, а 9,3 млн грн – заборгованість перед бюджетом.

Що відомо про підприємство

Історія Інституту титану розпочалася в серпні 1956 року в Запоріжжі на базі будівництва Дніпровського титано-магнієвого заводу. Саме тоді було створено філію Державного спеціального проєктного інституту, завданням якої стало забезпечення першого в Україні титано-магнієвого заводу повним пакетом проєктної та конструкторської документації.

З роками інститут перетворився на провідний науковий центр у своїй галузі, що мав значення не лише для України, а й для всієї Європи. У 1993 році він отримав сучасний статус акціонерного товариства "Інститут титану" та офіційну реєстрацію юридичної особи.

На офіційному сайті підприємства зазначено, що Інститут титану є єдиною в Європі комплексною науково-дослідною та проєктною установою у сфері виробництва титану і магнію, а також первинної кольорової металургії. Генеральний директор – Віктор Бренер.