Збитки IT-Enterprise сягнули 367 млн грн, а нова структура Щербатенків показала 402 млн грн прибутку – ЗМІ

Компанії групи IT-Enterprise у 2025 році показали різке скорочення активів за звітністю й збитки у розмірі майже 367 млн грн, тоді як нова "Аіх Діджитал" родини Щербатенків отримала понад 400 млн грн чистого прибутку.

Про це пише "Бізнес Цензор" із посиланням на дані державних реєстрів, YouControl та OpenDataBot.

IT-Enterprise є одним із найстаріших українських розробників ERP-систем (Enterprise Resource Planning – це програмне забезпечення для комплексного управління всіма бізнес-процесами компанії в єдиному інформаційному просторі).

Група розвивала платформу IT-Enterprise, продукти MASTER для бухгалтерського обліку та тендерний майданчик SmartTender. Саме права на ці продукти, торговельні марки й клієнтські договори стали предметом конфлікту між співзасновниками Володимиром Михайловим та Олегом Щербатенком.

У статті йдеться, що права на програмні продукти й торговельні марки були передані, як стверджує Михайлов, без його згоди. Водночас Щербатенко раніше пояснював конфлікт втратою довіри між партнерами та різними поглядами на розвиток бізнесу.

За інформацією видання, до 2025 року ключові права були у старих компаніях групи, де серед власників був Михайлов. У вересні 2024 року Олег та Олексій Щербатенки створили нову компанію – "Аіх Діджитал". Наразі, як пише видання з посиланням на дані реєстрів, права на продукти асоціюються з новою компанією.

Після цього фінансові показники в групі змінилися. Історичні компанії IT-Enterprise торік отримали 433,2 млн грн доходу при 800 млн грн витрат і завершили рік зі збитком 366,8 млн грн. Їхні активи скоротилися з 381,4 млн грн до 14,2 млн грн.

Натомість нова "Аіх Діджитал" показала 640,7 млн грн доходу, 402 млн грн чистого прибутку та 362,1 млн грн активів.

У квітні 2026 року після оприлюднення річної фінансової звітності і договорів з афільованими компаніями, засновник і багаторічний СЕО групи ІТ-Enterprise Олег Щербатенко вийшов зі складу засновників всіх компаній, подарувавши свої частки сину Олексію.

"Станом на 20 травня 2026 року Олег Щербатенко не є власником жодної компанії старої і нової групи", – пише автор статті. Також зазначається, що на сьогодні 50% нової компанії належить Аліні Щербатенко (Олег Щербатенко вийшов зі складу засновників, подарувавши свої частки доньці) і ще 50% – сину Олексію Щербатенко.

За даними OpenDataBot, станом на 20 травня між сторонами конфлікту було 12 судових справ. Остаточна правова оцінка залежить від первинних договорів, корпоративних протоколів, оцінки активів і висновків суду, пише автор.

На момент публікації позиції сторін щодо фінансових показників компаній, наведених у матеріалі, публічно не представлені. Редакція готова їх опублікувати у разі надходження.