Зірки спорту, кіно та новин прийняли виклик 7-го корпусу ДШВ до свята десантників: хто з відомих облич витримав 7 хвилин випробувань від Десантно-штурмових військ?

Актори Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Артем Позняк, легендарна біатлоністка Олена Підгрушна, найсильніша людина планети Олексій Новіков та ще понад 10 відомих зірок зібралися разом, щоб пройти тест на витривалість та командний дух, ініційований українськими десантниками. Чи справилися зірки з випробуванням і як долучитися до челенджу всім?

До Дня Десантно-штурмових військ, який в нашій державі відзначається 8 листопада, в Україні відбувся масштабний спортивний челендж. Виклик усім охочим підтримати наших воїнів дав 7-й корпус ДШВ. Вони запропонували до свята десантників пройти 7 хвилин випробувань по 7 підходів від Десантно-штурмових військ.

До челенджу “Доведи свою силу” приєдналися зірки Starlight Media з відомими спортсменами на території Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа". Вони довели, що сила духу – спільна для всіх українців.

7 хвилин кросфіту, що складається з повітряних присідань, відтискань, бьорпі та планки, виконували дві зіркові команди:

Спортсмени:

Олена Підгрушна – біатлоністка, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та п’ятиразова чемпіонка Європи.

Ірина Геращенко – легкоатлетка, олімпійська бронзова призерка зі стрибків у висоту.

Олексій Новіков – найсильніший чоловік планети, тренер проєкту "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ.

Роман Свічкар – чемпіон Європи і призер чемпіонату світу з фехтування.

Різван Талібов – чемпіон Всесвітніх Ігор з карате.

"Активності разом, та ще й масові з військовими – це неймовірно класно в наший час. Тому що ми разом є велика команда, народ України. Ми є сила, і ми маємо підтримувати і об'єднувати один одного. І ставати тільки сильнішими в усіх проявах, в усіх направленнях, які можуть бути", — поділилась Ірина Геращенко.

Також до їхньої команди доєдналися ведучі "Фактів" на ICTV Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт.

Команда серіалу "Служба 112":

Головні актори: Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Артем Позняк, Катерина Олос (ведуча Нового каналу).

Творці: режисер Сергій Сторожев та креативний продюсер Дмитро Хрипун.

"Ми впоралися! Але я не очікував, що за сім хвилин можна так виснажитися. Дуже швидко й легко. І це до всього, що були короткі перерви для відпочинку. Дай Боже, щоб ця ініціатива принесла користь. Це було справді цікаво, тож раджу й вам довести свою силу", — поділився враженнями після челенджу Андрій Ісаєнко.

Підсилив команду ветеран ДШВ – ведучий “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка.

На заході також були присутні представники ДШВ, зокрема сержант Ультрас – рекрутер 78-го окремого Десантно-штурмового полку "Герць". Повне відео, як пройшов челендж, можна проглянути на YouTube-каналі ICTV2. Що таке "Служба 112"?

Участь акторів у челенджі від ДШВ у такому складі пов'язана із виходом нового 16-серійного серіалу "Служба 112" на телеканалі ICTV2 8 грудня о 20:00. Проєкт, знятий спільно з МВС, ДСНС та НПУ, присвячений роботі рятувальників, поліцейських та парамедиків, які оперативно реагують на екстрені виклики в умовах війни.

"Цей челендж – наше привітання ДШВ зі святом і демонстрація поваги до їхньої сили та витривалості. А новий серіал "Служба 112" – це наша подяка всім службам екстреного реагування. Сьогодні ми на собі відчули, як не просто нашим героям в тилу і на фронті тримати себе в формі. Участь у челенджі – це наша данина поваги до їхньої роботи і приклад для інших підтримувати наших захисників і транслювати важливі для країни меседжі", – каже креативний продюсер серіалу Дмитро Хрипун.

Як долучитися до челенджу?

Взяти участь у челенджі та виграти призи від ДШВ можуть всі охочі. Для цього необхідно:

Зібрати команду з 7 людей. Записати 7-хвилинне відео з виконанням комплексу вправ (повітряні присідання, відтискання від підлоги, бьорпі та планка). Опублікувати його у Facebook або Instagram з хештегом #7_корпус_ДШВ. (Ваша сторінка має бути відкритою).

Челендж триває до 15 листопада. За участь пропонують виграти військові трофеї з Покровського напрямку та футболки справжніх десантників.

Більше деталей та техніку виконання вправ можна дізнатися за посиланням на сайті 7-го корпусу ДШВ. З Днем Десантно-штурмових військ, незламні! Разом до перемоги!