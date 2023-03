Чи можна за допомогою стерилізації зменшити кількість безпритульних тварин

Україна не перший рік стикається з проблемою безпритульних тварин, а з початком російського вторгнення вона набула значно більших масштабів.

Хоча в Україні не існує офіційної статистики популяції бездомних котів та собак, дослідження, проведене Міжнародною федерацією захисту тварин (IFAW) у 2019 році, вказує на те, що українські міста є одними з найбільш перенаселених безпритульними тваринами в Європі. Водночас результати дослідження Stray Animal Control Practices говорять про те, що у 74% випадків тварини стають безпритульними спадково, та лише невелика частина з них була залишена або загублена власниками. Проте чи можна врегулювати цю проблему стерилізуючи тварин?

Тварини без дому: статистика та проблеми українських міст

Україна стикається з серйозною проблемою безпритульних тварин, адже наші міста входять до десятки найбільш перенаселених безпритульними тваринами не лише в Європі, але й у світі. Зокрема, в Україні відзначено високу кількість безпритульних кішок, що перевищує кількість безпритульних собак.

Проблема неконтрольованого розмноження тварин стає нагальною, особливо через війну, під час якої багато тварин залишилися без дому, були покинуті або втекли. Загалом, проблема неконтрольованого розмноження тварин має дійсно шокуючі цифри. Наприклад, за даними UAnimals, одна пара котів та їхні нащадки можуть народити 420 тисяч кошенят за 7 років, а одна пара собак та їх потомство — до 84 тисяч цуценят.

Велика кількість безпритульних тварин є серйозною загрозою для людського здоров'я, оскільки не маючи належного догляду, вони можуть стати носіями різних інфекцій, в тому числі таких небезпечних, як сказ. Крім того, бездомні тварини можуть стати причиною ДТП, а також завдати шкоду майну громадян.

Однак, ця проблема не обмежується лише наслідками для людського здоров'я та довкілля. Багато безпритульних тварин відчувають біль та страждання від голоду, холоду, травм та хвороб. Вони потребують медичної допомоги та адекватного догляду, який, навіть попри усі старання волонтерів та громадських організацій зазвичай не отримують. Часом вони піддаються жорстокості з боку людей, що є серйозним етичним питанням.

Розмноження без контролю: як стерилізація може допомогти зменшити кількість безпритульних тварин

Стійкий ріст кількості безпритульних тварин в Україні викликає серйозну загрозу для громадського здоров'я та благополуччя тварин. Хоча існують різні методи контролю розмноження, стерилізація є найефективнішим та гуманним рішенням.

Інші нелюдяні способи контролю популяції бездомних котів та собак (вбивство, отруєння або переселення) є значно менш ефективними та навіть можуть розповсюдити інфекцію сказу до інших районів. Програми стерилізації допомагають покращити стан здоров'я безпритульних тварин, а також зменшують ймовірність отримання травм від укусів усуваючи причину материнської захисної поведінки та зменшуючи щільність бродячих собак на вулицях.

За даними дослідження, проведеного аналітичним центром "Gradus" у січні 2023 року, 63% опитаних українців визнають проблему безпритульних тварин та вважають за необхідність прийняття заходів для зменшення їх популяції. Разом з тим, 82% населення підтримує стерилізацію як дієвий та необхідний метод боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин.

Важливо розуміти, що без ініціатив та програм зі стерилізації бездомні тварини часто піддаються евтаназії, залишаються поза увагою або вмирають від хвороб. Тому, успішна реалізація ініціатив зі стерилізації тварин є вкрай важливою. Так, в рамках нашого проєкту з безкоштовної стерилізації безпритульних тварин разом з Royal Canin вже вдалось простерилізувати 1000 кішок та майже 400 собак. Для успішного зменшення кількості бездомних тварин, необхідно дотримуватись чіткої та послідовної формули: стерилізувати не менше 70% самок та запобігти міграції тварин між районами міста. Це допоможе контролювати розмноження бездомних тварин та зменшити їх кількість в майбутньому.

Крім того, що стерилізація зменшує ризик появи пухлин та виникнення низки інших захворювань, вона позитивно впливає й на поведінку тварини. Так, у дослідженні American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) вчені порівняли поведінку стерилізованих та нестерилізованих собак і котів, які потрапляли до притулків. Результати показали, що стерилізовані тварини менш агресивні, більш соціалізовані та менш схильні до втечі.

Розв'язання цієї проблеми полягає у відповідальному відношенню до тварин. Як зоозахисник та громадський діяч, я не можу залишитися осторонь та бути байдужою до проблеми безпритульних тварин, які щороку страждають від голоду, хвороб, травм та інших небезпек на вулицях. Саме тому нашим завданням є зробити усе можливе, аби тварини не ставали жертвами нашої безвідповідальності.