Адвокат у справі Дмитра Сенниченка: Вищий антикорсуд підтвердив незаконність продовження строків досудового розслідування

Адвокат захисту у справі проти ексголови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка зазначив, що НАБУ та САП незаконно вручили підозри обвинуваченим. За словами Богдана Устименка, усі строки розслідування у вказаній справі давно спливли, а спроби їх поновити з боку сторони державного обвинувачення суперечать закону.

Про це йдеться у матеріалі виданню "Апостроф".

"Вищий антикорсуд у своєму рішенні від 22 червня фактично підтвердив, що це "перебір" з боку сторони обвинувачення, не продовживши строки досудового розслідування за декількома ключовими епізодами. Це по суті означає, що і підозри в рамках відновленої справи були вручені незаконно. І ми вважаємо це великою процесуальною перемогою", — зазначив адвокат.

За словами Устименка, майже відразу після відкриття справи у 2019 році ті ж самі слідчі, які ведуть розслідування нині, переконалися у безпідставності звинувачень проти Сенниченка та припинили розслідування. Представник сторони захисту припустив, що поновлення старої справи проти ексголови ФДМУ може свідчити про політичний характер переслідування.

"Справу закрили і поклали на полицю. У 2022 році, уже поза усілякими розумними строками, її знову реанімували шляхом скасування постанови про закриття справи.

І після цього "раптом" ті ж детективи, які раніше наполягали на відсутності складу злочину, виявили діяльність "злочинної організації". Чому прокурори і слідчі різко змінили свою думку? Нам залишається тільки здогадуватися", — заявив захисник.

За словами Богдана Устименка, ухвала Вищого антикорупційного суду про порушення строків досудового розслідування є остаточною і не підлягає оскарженню. Утім, прокурори сторони обвинувачення подали апеляційну скаргу, яка за законом має бути відхилена судом.

"Як закон, так і судова практика з цього питання є однозначними. Сподіваємось, що і в даному випадку вимогу закону судом будуть дотримані", — додав Устименко.

Нагадаємо, НАБУ та САП звинувачують ексголову Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка в організації злочинної організації та корупції, а також заволодіння понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".