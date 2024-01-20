Армія РФ наступатиме по всій лінії фронту: в ISW розповіли про плани окупантів

Замість широкомасштабного наступу на певному напрямку росіяни можуть надати перевагу локальним наступам по всій лінії фронту, щоб змусити ЗСУ витрачати резерви.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо 19 січня заявив, що весь східний фронт від Куп’янська до Бахмута активний, і повідомив про посилення російських ударів на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також зазначив, що останнім часом російські війська перейшли в наступ на окремих ділянках на Лиманському напрямку, зокрема на захід від Сватового та на захід і південний захід від Кремінної. Машовець зазначив, що війська РФ, ймовірно, найближчим часом готуються до більш масштабних дій на Лиманському напрямку.

Декілька російських джерел також визнавали наміри продовжити активні дії на всій території України.

"Раніше ISW повідомляло, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями. Російські джерела неодноразово визнавали намір Росії продовжувати активні бойові дії для знищення суверенітету та територіальної цілісності України", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що видання Financial Times також повідомило з посиланням на невідомих українських чиновників, що російські війська планують провести широкомасштабний наступ в Україні влітку 2024 року та спробують захопити решту чотирьох незаконно анексованих областей (Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку).

Неуточнені українські джерела FT не виключають можливості спроби російських військ наступати на Харків та Київ.

На думку експертів ISW, окупанти у своїх локальних наступах, швидше за все, не зможуть досягнути значних територіальних успіхів, але змусять Україну витрачати цінні ресурси на оборонні зусилля.

Вони зауважують, що за таких умов ЗСУ не зможуть раціонально використати техніку й особовий склад, і ризикують витратити ресурси, які командування зберігало для власних контрнаступальних операцій.

За даними аналітиків, зараз посилення російських штурмів фіксується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Наразі ISW оцінює, що темп російських наступальних операцій в Україні та триваюча кампанія криптомобілізації в РФ дозволяє російським силам проводити регулярні ротації на оперативному рівні, але російські сили навряд чи зможуть швидко створити оперативні резерви для широкомасштабного наступу.

Раніше в ISW прогнозували, що окупанти, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати свої наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022-2023 року.

А поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.