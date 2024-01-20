Армия РФ будет наступать по всей линии фронта: в ISW рассказали о планах оккупантов

Вместо широкомасштабного наступления на определенном направлении россияне могут предпочесть локальные наступления по всей линии фронта, чтобы заставить ВСУ тратить резервы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо 19 января заявил, что весь восточный фронт от Купянска до Бахмута активен, и сообщил об усилении российских ударов на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец также отметил, что в последнее время российские войска перешли в наступление на отдельных участках на Лиманском направлении, в частности к западу от Сватового и к западу и юго-западу от Кременной. Машовец прогнозирует, что войска РФ, вероятно, в ближайшее время готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении.

Несколько российских источников признавали намерения продолжить активные действия по всей территории Украины.

"Ранее ISW сообщало, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели. Российские источники неоднократно признавали намерение России продолжать активные боевые действия по уничтожению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что издание Financial Times также сообщило со ссылкой на неизвестных украинских чиновников, что российские войска планируют провести широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года и попытаются захватить оставшиеся четыре незаконно аннексированных областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую).

Неуточненные украинские источники FT не исключают попытки российских войск наступать на Харьков и Киев.

По мнению экспертов ISW, оккупанты в своих локальных наступлениях, скорее всего, не смогут добиться значительных территориальных успехов, но заставят Украину тратить ценные ресурсы на оборонные усилия.

Они отмечают, что в таких условиях ВСУ не смогут рационально использовать технику и личный состав, и рискуют потратить ресурсы, которые командование хранило для собственных контрнаступательных операций.

По данным аналитиков, сейчас усиление российских штурмов фиксируется на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

ISW оценивает, что темп российских наступательных операций в Украине и продолжающаяся кампания криптомобилизации в РФ позволяет российским силам проводить регулярные ротации на оперативном уровне, но российские силы вряд ли смогут быстро создать оперативные резервы для широкомасштабного наступления.

Ранее в ISW прогнозировали, что оккупанты, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать свои наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали зимой 2022-2023 года.

А сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.