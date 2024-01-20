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Армия РФ будет наступать по всей линии фронта: в ISW рассказали о планах оккупантов
Вместо широкомасштабного наступления на определенном направлении россияне могут предпочесть локальные наступления по всей линии фронта, чтобы заставить ВСУ тратить резервы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что спикер командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо 19 января заявил, что весь восточный фронт от Купянска до Бахмута активен, и сообщил об усилении российских ударов на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец также отметил, что в последнее время российские войска перешли в наступление на отдельных участках на Лиманском направлении, в частности к западу от Сватового и к западу и юго-западу от Кременной. Машовец прогнозирует, что войска РФ, вероятно, в ближайшее время готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Несколько российских источников признавали намерения продолжить активные действия по всей территории Украины.
"Ранее ISW сообщало, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели. Российские источники неоднократно признавали намерение России продолжать активные боевые действия по уничтожению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что издание Financial Times также сообщило со ссылкой на неизвестных украинских чиновников, что российские войска планируют провести широкомасштабное наступление в Украине летом 2024 года и попытаются захватить оставшиеся четыре незаконно аннексированных областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую).
Неуточненные украинские источники FT не исключают попытки российских войск наступать на Харьков и Киев.
По мнению экспертов ISW, оккупанты в своих локальных наступлениях, скорее всего, не смогут добиться значительных территориальных успехов, но заставят Украину тратить ценные ресурсы на оборонные усилия.
Они отмечают, что в таких условиях ВСУ не смогут рационально использовать технику и личный состав, и рискуют потратить ресурсы, которые командование хранило для собственных контрнаступательных операций.
По данным аналитиков, сейчас усиление российских штурмов фиксируется на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
ISW оценивает, что темп российских наступательных операций в Украине и продолжающаяся кампания криптомобилизации в РФ позволяет российским силам проводить регулярные ротации на оперативном уровне, но российские силы вряд ли смогут быстро создать оперативные резервы для широкомасштабного наступления.
Ранее в ISW прогнозировали, что оккупанты, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать свои наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали зимой 2022-2023 года.
А сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.