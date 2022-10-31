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Бізнесмен розповів, як Михайло Помогайбо "заробляв" на гуманітарці та віджимав нерухомість

Бізнесмен розповів, як Михайло Помогайбо "заробляв" на гуманітарці та віджимав нерухомість

Бізнесмен Єгор Левченко докладно розповів про суть конфлікту з Михайлом Майманом-Помогайбо, а також про схеми та злодійство останнього. Конфлікт він прокоментував в інтерв'ю одеському блогеру Стасу Домбровському.

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Він зазначив, що займається проєктами, пов'язаними з криптовалютами, консалтингом та гемблінгом. Також він уточнив інформацію про конфлікт із Михайлом Майманом.

"Людина, яка вкрала гроші, які призначалися в перші дні війни для блага України-знаходиться поза мораллю і законом.... Замість того, щоб направити ці гроші на благі цілі – він їх розпилює, прожирає і витрачає на повій... він не бреше, що Циганков брав гроші, всі переговори зі мною щодо допомоги вів Моня (Маман), стикував моїх людей з людьми Циганкова. Тільки я не зрозумію наше доблесне ДБР або тих, хто повинен цим займатися ... вони могли б посадити їх поруч і запитати-гроші давали? Давати. Напиши, де? Напевно, у них буде дуже хороша відповідь, що якась гуманітарка до них заходила безкоштовно, і нібито вони купували цю гуманітарку на гроші, які виділив я... в цьому суть нашого конфлікту", - зазначив Єгор Левченко.

Також бізнесмен розповів про оборонну структуру, яку нібито очолював Помогайбо.

"Моня - ніякий не командир батальйону Архангела Михайла. Це створено було формування в Києві, яке в останню чергу мало їхати воювати... Воно потім розсипалося, на мою думку, всі кудись розсмокталися", - додав він.

Єгор Левченко також надав інформацію щодо рейдерства вдома у вдови бізнесмена Михайла Маймана.

"Не важливо хто у 2020 році довів чоловіка Інни до самогубства, відібрали ресторани, заводи, пароплави… І Моня як падальщик побіг відбирати у слабкої самотньої жінки будинок. Знайшов колишню дружину (померлого), з якою вони розійшлися 10 років як, підробив документи, користуючись своїми покровителями.Відео є, як Моня виганяв жінку на вулицю... Ми зараз вставляємо йому палиці в колеса з приводу віджимання будинку. Найняли купу хороших юристів, залучили громадськість. Був суд, де має бути прийнято одне з незаконних рішень, але суддя, побачивши громадськість, юристів, людей, почала перевзуватись", - розповів він.