"Будь-який мир має зберегти цілісність України": до річниці початку війни Генасамблея ООН розгляне нову резолюцію

Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Генасамблеї ООН поставлять на голосування нову резолюцію щодо російсько-української війни. Документ закликатиме до миру, але за умови збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на проєкт документа, який мають у розпорядженні.

Резолюція є менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який запропонував Президент України Володимир Зеленський на саміті G20.

"Це було свідоме рішення України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування", — пояснили дипломати ООН на умовах анонімності.

Сесія Генасамблеї щодо України розпочнеться вдень 22 лютого. Очікується, що виступи представників різних держав триватимуть протягом більшої частини дня 23 лютого, а голосування очікується ввечері того ж дня.

Зауважимо, що Рада безпеки ООН, яка відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради, в Асамблеї немає права вето, але її попередні резолюції щодо України важливі як відображення світової думки, водночас документи не мають юридичної сили.

За інформацією МЗС України, в ООН та інших міжнародних організаціях 23-24 лютого основною темою обговорень беззаперечно будуть роковини нападу РФ на Україну. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби , у ці дні "в Нью-Йорку відбудуться великі події". Зокрема, він, ймовірно, має на увазі також запровадження ЄС десятого санкційного пакету проти Російської Федерації до 24 лютого.

Крім того відомо, що в ООН працюють над проектом резолюції щодо створення трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.