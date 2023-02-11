"Любой мир должен сохранить целостность Украины": к годовщине начала войны Генассамблея ООН рассмотрит новую резолюцию

В преддверии первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в Генассамблее ООН поставят на голосование новую резолюцию по поводу российско-украинской войны. Документ будет призывать к миру, но при сохранении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на проект имеющийся в распоряжении документ.

Резолюция менее подробна, чем мирный план из 10 пунктов, который предложил Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20.

"Это было сознательное решение Украины и ее сторонников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку при голосовании", - объяснили дипломаты ООН на условиях анонимности.

Сессия Генассамблеи по Украине начнется днем 22 февраля. Ожидается, что выступления представителей разных государств будут продолжаться в течение большей части дня 23 февраля, а голосование ожидается вечером того же дня.

Заметим, что Совет безопасности ООН, отвечающий за поддержание международного мира и безопасности, парализован из-за права вето России. В отличие от Рады, в Ассамблее нет права вето, но ее предыдущие резолюции по Украине важны как отражение мирового мнения, в то же время документы не имеют юридической силы.

По информации МИД Украины, в ООН и других международных организациях 23-24 февраля основной темой обсуждений безоговорочно будет годовщина нападения РФ на Украину. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в эти дни "в Нью-Йорке произойдут большие события". В частности, он, вероятно, подразумевает также введение ЕС десятого санкционного пакета против Российской Федерации до 24 февраля.

Кроме того известно, что в ООН работают над проектом резолюции по созданию трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.