Бывший полковник полиции Голубан был одним из организаторов массовых беспорядков в Украине — МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что бывший полковник полиции Юрий Голубан, которого подозревают в связях с террористами "Л/ДНР", участвовал в подготовке массовых беспорядков в Украине.

Об этом глава МВД сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был работником правоохранительных органов и имеет очень непонятную предыдущую историю. В частности, историю в 2014 году", — сказал Монастырский.

Голубана уже обвиняли в государственной измене из-за связей с террористами на Донбассе, при этом министр внутренних дел не знает, почему в этой истории "так и не поставили точку".

"Очевидно, что сейчас правоохранительные органы, в том числе Служба безопасности, должны снова обратиться к этим фактам, поднять их уже в пределах этого или прошлого уголовного производства", — отметил министр.

Ранее Монастырский сообщал, что задержанные организаторы массовых беспорядков в Киеве и других крупных городах, имели опыт работы в правоохранительных органах. Поэтому в настоящее время СБУ проверяет связь других организаторов с боевиками "Л/ДНР" и спецслужбами Российской Федерации.

Кто такой Юрий Голубан

Он служил в спецподразделениях МВД Украины, СБУ, а также принимал участие в АТО в 2014 году.

В 2017 году Голубана подозревали в убийстве украинских военных в зоне АТО. Позже в сети опубликовали видео, подтверждающее сотрудничество полковника полиции с террористами "Л/ДНР".

Напомним, правоохранительные органы задержали группу лиц, которые спланировали организацию массовых беспорядков в Киеве и ряде других крупных городов страны. Провокации спланировали очень тщательно, вплоть до того, что участников снабдили бутафорской кровью для большего эффекта.

Одно из основных доказательств организации массовых беспорядков, которое показали во время брифинга, — видео, на котором один из предполагаемых организаторов акций протеста обсуждает их детали с одним из вероятных участников проплаченных митингов.