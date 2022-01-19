"Экономический паспорт" Зеленского: в Раде будут решать, где на него брать деньги

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 20 января, начнет работу над законопроектом №6394 "Об экономическом паспорте". Его в прошлом году анонсировал президент Владимир Зеленский, пообещав создать специальный фонд и в будущем выдавать из него деньги детям на момент достижения ими совершеннолетия.

На сайте комитета говорится, что парламентарии начнут работу над законопроектом в видеорежиме, а представит его первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

О создании "экономического паспорта" Зеленский говорил еще в начале 2021 года. По его словам, все рожденные в Украине дети по достижении совершеннолетия получат деньги от использования и добычи недр — средства будут накапливать на их персональном депозитном счете в банке.

Планы запустить подобный механизм гарант озвучил еще раз во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года. Глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") поделился деталями: программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, а на момент достижения совершеннолетия у каждого украинца накопится по $10 тысяч.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Но пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около $10 тысяч в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", — рассказал Гетманцев.

Корреспонденты Delo.ua проанализировали законопроект, который в парламенте зарегистрировали 6 декабря 2021 года, и собрали всю информацию, которая на сегодняшний день известна об "экономическом паспорте" украинца.

По данным первого замглавы финансового комитета Ярослава Железняка (фракция "Голос"), в программе президента примут участие дети, рожденные после 1 января 2019 года. Все они будут считаться участниками Фонда будущих поколений — для этого им откроют специальные счета. Чтобы получать выплаты, нужно будет проживать на территории Украины пять лет подряд и быть гражданином страны.

Каждый год на одного человека в фонд будут перечислять две минимальные зарплаты. Взносы должны поступать вплоть до восемнадцати лет конкретного участника фонда. При этом по закону государство гарантирует выплаты, которые будут не меньше суммы взносов.

По мнению Железняка, эта норма означает следующее: если фонд обанкротится, то государство все равно должно выплатить все положенные деньги .

Из чего будет формироваться бюджет фонда

Формироваться бюджет фонда будет из рентных платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. В целом эти платежи можно разделить на три категории.

1. 100% ренты от добычи нефти, природного газа или газового конденсата в пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны.

2. 95% рентной платы за добычу нефти, природного газа и газового конденсата в других местах.

3. 70% рентной платы от добычи других полезных ископаемых общегосударственного значения.

Важный нюанс: в планах властей запустить механизм уже в 2023 году, но объем отчислений в первое время будет другим — 50%, 47,5% и 35% соответственно. Показатели планируют увеличивать на 5% в год, пока они не достигнут нужных значений.

Можно примерно спрогнозировать, сколько денег будет каждый год поступать в фонд. Государственная казначейская служба еще не опубликовала итоговые цифры 2021 года, но вполне можно ориентироваться на 2020-й. В общей сложности рентной платы за пользование недрами тогда поступило 47,1 млрд грн, из которых 21,7 млрд грн — долги за предыдущие годы, которые при расчетах мы не учитывали.

В итоге бюджет собрал немногим больше 96% от запланированного Верховной Радой. Рентная плата за использование недр в пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны составила 3,6 млн грн (вся эту сумма пошла бы в фонд). Еще 22,2 млрд грн — вторая категория, по которой в фонд пошло бы 95% (21,1 млрд грн). По третьей категории в бюджет поступило 3,8 млрд. От этой суммы в фонд перечислили бы 70%, или 2,6 млрд грн.

По грубым подсчетам, в 2020 году Фонд будущих поколений получил бы 23,7 млрд грн. По данным гибридной переписи населения, которую в декабре 2019 года проводил первый Кабинет министров Владимира Зеленского, в Украине было около 6,75 млн украинцев младше 18 лет. То есть за 2020 год каждому из них на счет перечислили бы по 3,5 тысячи грн.

На 1 января 2020 года минимальная зарплата составляла 4723 грн, а значит, по закону сумма взноса в фонд на каждого участника должна составить чуть меньше 9,5 тысячи грн. Если ориентироваться на слова Гетманцева, то недостающие 6 тысяч грн покроет дотация государства. Это примерно 40,5 млрд грн.

Добавим, что в общей сложности рентных платежей за использование недрами в 2020 году было собрано 47,1 млрд грн. Даже 100% этой суммы не хватило бы, чтобы обеспечить перечисление двух минимальных зарплат в Фонд будущих поколений на 6,75 млн украинцев. Каждый из них за 2020 год получил бы чуть меньше 7 тысяч грн.

На что смогут потратить деньги украинцы

На приобретение жилья, образование в Украине, пенсию или лечение тяжелых болезней. Важный нюанс: система оплаты, похоже, будет построена по принципу программы "єПідтримки". То есть украинцы не смогут получить деньги на руки — средства будут перечислять непосредственно из фонда на оплату нужных расходов. А в случае смерти участника фонда право собственности на долю перейдет его наследникам. При этом активы фонда нельзя арестовать, конфисковать или обложить налогом.

Администрирование новой структуры — отдельный вопрос. Фонд будущих поколений будет накапливать и инвестировать деньги, храниться они будут исключительно в государственном банке. Управлять средствами будет специальная компания или администратор фонда — их услуги, а также работа совета фонда будет оплачиваться из него же.

Напомним, что инициатива Зеленского по созданию "экономического паспорта" в целом пришлась по душе украинцам. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 53% поддерживают идею. В то же время 16% выступают против, 28% относятся нейтрально, а 3% затруднились с ответом. Впрочем, в декабре 2021 года только 32% слышали об этом предложении президента.