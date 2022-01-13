ЕС продлил санкции против России из-за ситуации в Украине еще на полгода

Совет Евросоюза 13 января принял решение продлить ограничительные меры в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Причина введения неизменна – аннексия Крыма.

"Решение Совета последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений (которая первоначально должна была произойти к 31 декабря 2015 года) на Европейском совете от 16 декабря 2021 года", — объяснили в ЕС.

Санкции впервые ввели 31 июля 2014 года в ответ на действия России. Они ограничивают некоторым российским банков и компаниям доступ к ряду рынков капитала Евросоюза.

Ограничения предусматривают запрет на денежную помощь российским финансовым учреждениям. Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования в России.

Санкции ограничивают доступ России к некоторым секретным технологиям , которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче нефти.

Предыдущий раз ЕС продлевал санкции против России в июле 2021 года.

Накануне о новом пакете санкций против РФ заявили в США. Его введут в случае полномасштабного вторжения России в Украину. В санкционный список отдельно попал президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти.

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