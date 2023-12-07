Голову Судової адміністрації Сальнікова звільнили через підозру в передачі хабаря

Вища рада правосуддя 7 грудня вирішила притягнути голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова до дисциплінарної відповідальності у виді звільнення з посади державної служби.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Як ідеться у повідомленні ВРП, рішення було прийнято на підставі відповідної пропозиції Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя з висновком про наявність у діях Сальнікова дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 65 закону про державну службу, а саме порушення присяги держслужбовця.

Як зазначено в пропозиції, порушення полягало у протиправних діях щодо використання статусу держслужбовця, який займає посаду категорії "А" в системі правосуддя, в неправомірних приватних інтересах інших осіб, що створює конфлікт між приватними та публічними інтересами, суперечить покладеним на держслужбовця службовим обов’язкам.

Також дії Сальнікова, за висновком комісії, підривають довіру до нього як до носія влади і до самої посади голови ДСА, призводить до тяжких наслідків у вигляді приниження авторитету ДСА як державного органу в системі правосуддя та державних органів загалом. ВРП ж вирішила, що цей висновок є обґрунтованим.

В чому підозрюють Сальнікова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сальнікова підозрюють в отриманні у лютому цього року 5 тисяч доларів для суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, а також 2,5 тисячі доларів за своє посередництво у "вирішенні питання" на користь ТОВ "Форватер плюс" (селище Любар Житомирської області) у його спорі з Державною службою геології та надр.

Стосувався він надання цій компанії без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску в акваторії Канівського водосховища в Обухівському районі Київської області.

В лютому 2021 року Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав регулятора такий дозвіл надати, однак той оскаржив рішення у Сьомому апеляційному адмінсуді, який в серпні того ж року ухвалив рішення вже на його користь. Із цим не погодився вже "Форватер плюс" і подав касацію.

Однак у травні цього року після викриття на хабарі голови Верховного суду Всеволода Князєва намагання "домовитися" про рішення фактично зірвалися. Сальніков заявив, що тепер судді обережні з такими питаннями, втім став просити додаткових грошей нібито для передачі помічнику голови КАС.

Сліство при цьому вважає, що насправді Сальніков обманював і не планував нікому передавати гроші, а хотів ними просто заволодіти. В свою чергу, викривачем злочину виступив саме же знайомий голови ДСА, через якого на нього свого часу вийшли юристи "Форватер плюс" і який і передав гроші.

Наприкінці липня Сальнікову повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу (закінчений замах на підбурення до надання хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище; шахрайство за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). При цьому Вищий антикорупційний суд 28 липня суд відпустив голову ДСА під заставу в 805,2 тисячі гривень.