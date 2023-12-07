Главу Судебной администрации Сальникова уволили из-за подозрения в передаче взятки

Высший совет правосудия 7 декабря решил привлечь главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова к дисциплинарной ответственности в виде освобождения от должности.

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Как говорится в сообщении ВСП, решение было принято на основании соответствующего предложения Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия с выводом о наличии в действиях Сальникова дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 65 закона о государственной службе, а именно нарушения присяги госслужащего .

Как указано в этом предложении, нарушение заключалось в противоправных действиях по использованию статуса госслужащего, занимающего должность категории "А" в системе правосудия, в неправомерных частных интересах других лиц, что создает конфликт между частными и публичными интересами, противоречит возложенным на госслужащего служебным обязанностям.

Также действия Сальникова, по заключению комиссии, подрывают доверие к нему как к носителю власти и к самой должности главы ГСА, приводит к тяжелым последствиям в виде унижения авторитета ГСА как государственного органа в системе правосудия и государственных органов в целом. ВСП же решила, что такой вывод обоснован.

В чем подозревают Сальникова

Напомним, ранее сообщалось, что Сальникова подозревают в получении в феврале этого года 5 тысяч долларов для судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда, а также 2,5 тысячи долларов за свое посредничество в "решении вопроса" в пользу ООО "Форватер плюс" (поселок Любар Житомирской области) в его споре с Государственной службой геологии и недр.

Касался он предоставления этой компании без проведения аукциона специального разрешения на использование недр с целью добычи песка в акватории Каневского водохранилища в Обуховском районе Киевской области.

В феврале 2021 года Житомирский окружной административный суд обязал регулятора такое разрешение предоставить, однако тот обжаловал решение в Седьмом апелляционном админсуде, который в августе того же года принял решение уже в его пользу. С этим не согласился уже "Форватер плюс" и подал кассацию.

Однако в мае этого года после разоблачения на взятке председателя Верховного суда Всеволода Князева попытки "договориться" о решении фактически сорвались. Сальников заявил, что теперь судьи осторожны с такими вопросами, однако стал просить дополнительных денег якобы для передачи помощнику главы КАС.

Следствие при этом считает, что на самом деле Сальников обманывал и не планировал никому передавать деньги, а хотел ими просто завладеть. В свою очередь, его обличителем выступил сам же знакомый главы ГСА, через которого на него в свое время вышли юристы "Форватер плюс" и который и передавал деньги.

В конце июля Сальникову сообщили о подозрении по части 2 статьи 15, части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса (оконченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение; мошенничество по предварительному с лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему). При этом Высший антикоррупционный суд 28 июля суд отпустил главу ГСА под залог в 805,2 тысяч гривен.