Группа Коломойского предлагает отложить отмену "мажоритарки" на выборах Рады до 2027 года

Шестеро депутатов Верховной Рады из группы "За будущее", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, предлагают парламенту отложить до 2027 года смену системы выборов парламента со смешанной (пропорционально-мажоритарной) на исключительно пропорциональную.

Соответствующий законопроект №6444 был внесен в Раду 17 декабря. Нардепы предлагают отменить норму об утрате силы закона о парламентских выборах, прописав в Избирательном кодексе, что его положения, касающиеся избрания и замещения депутатов Рады, будут применяться лишь с 1 января 2027 года.

Авторы считают, что вступивший в силу с начала 2020 года Избирательный кодекс является антиконституционным в части организации парламентских выборов, поскольку нарушает право граждан избираться в Раду в качестве самовыдвиженцев, требуя баллотироваться только от какой-либо партии и ставя потенциальных кандидатов в зависимость от соответствующей политсилы.

Напомним, что требование 45 нардепов об отмене утраты силы закона о выборах Рады сейчас также рассматривается в Конституционном суде. Инициаторами соответствующего представления, поданного еще в феврале, были группы "За будущее" и "Доверие", а также некоторые нардепы от "Слуги народа".

В мае КС сообщил, что перешел к закрытой части рассмотрения данного вопроса. 9 декабря суд проинформировал, что продолжил его рассмотрение, не сообщив ничего более и дав тем самым понять, что неизвестно, когда решение по нему будет принято.

Отметим, что статья 133 Избирательного кодекса предусматривает, что выборы Рады проводятся на основе пропорциональной системы по единым партийным спискам кандидатов в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты. При этом право на получение мандатов имеют лишь партии, преодолевшие барьер в 5% голосов по всей Украине.

Все последующие статьи соответствующего раздела Избирательного кодекса вплоть до 191-й, которые нардепы хотят отменить через КС или отложить через принятие закона, регулируют сроки и порядок проведения избирательного процесса парламентских выборов.

На такой основе выборы Рады еще не проводились. Нынешний созыв парламента был избран по другой системе: половина от конституционного состава, то есть 225 депутатов, попали в Раду по пропорциональному распределению по общеукраинским партийным спискам, а остальные избраны от мажоритарных округов. Последних, однако, меньше, поскольку представители Крыма и основной части Донбасса не избирались из-за неподконтрольности этих территорий Украине. При этом ранее в Украине уже действовала пропорциональная система, однако с едиными партсписками, без их регионального разделения.

Довыборы депутатов-мажоритарщиков в нынешний созыв парламента по-прежнему проводятся, если кто-то из нардепов умирает или слагает полномочия, для этого в Избирательном кодексе предусмотрено соответствующее исключение.