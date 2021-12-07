Kyiv Post вновь заработает онлайн с 8 декабря: контент станет бесплатным

Украинская англоязычная газета Kyiv Post со среды, 8 декабря, возобновит ежедневное онлайн-освещение новостей, об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Kyiv Post возобновит ежедневное освещение новостей в Интернете с 8 декабря. Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и приверженность к качественной журналистике, которая будет предоставлять исчерпывающие новости, идеи, мнения и развлечения", - заявил генеральный директор Люк Шенье.

Теперь Kyiv Post сделать весь онлайн-контент бесплатным для максимально широкой международной аудитории.

"Начиная со среды, 8 декабря, мы продолжим нашу миссию по обеспечению международной и внутренней аудитории важным освещением украинских дел и оставаться маяком демократии и объективности", - пообещал Шенье

Он также пообещал, что в кратчайшие сроки Kyiv Post вернет подписчикам платежи за неуказанную услугу.

Гендиректор анонсировал, появление в течение 2022-2023 годов нескольких новых услуг Kyiv Pos — на французском, арабском, украинском, немецком и русском языках.

Kyiv Post — англоязычная украинская еженедельная газета, которая выходила с 1995 года. Но 8 ноября 2021 года издатель Аднан Киван заявил ее закрытии "на короткое время". Причем представитель редакции, что их никто не предупреждал о закрытии издания — сотрудники узнали об этом, когда пришли утром на работу. На эти слова Киван возразил: Журналисты не уволены, у них есть право остаться",

Бывшие сотрудники еженедельника заявили о запуске нового проекта, редакцию которого возглавит Ольга Руденко. Об издании, где ранее работала, она заявила: "Нет никакого "перезапуска" Kyiv Post, о котором сегодня объявили. Есть убийство Kyiv Post как независимого издания. За этим последует вероятный перезапуск псевдо-Kyiv Post с командой полностью лояльных к собственнику людей. Это не будет иметь отношения к той журналистике, которой занимался Kyiv Post двадцать шесть (!) лет",