Лидера антивакцинаторов Стахива выпустили из СИЗО, обязав пройти психиатрическую экспертизу (ВИДЕО)

Лидер общественной организации "Права человека" Остап Стахив вышел из следственного изолятора во Львове после того, как его сторонники собрали и внесли почти 1 млн грн залога. Об этом свидетельствует информация на страницах организации в соцсетях.

Также было опубликовано видео, на котором Стахив общается со сторонниками после выхода из СИЗО. Им он сообщил, что отправится домой, возьмет нужные вещи и потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

"Друзья, Остап с нами! Согласно постановлению следственного судьи, он будет находиться в общей палате с общим доступом, имея возможность свободно выходить общаться с посетителями, пользоваться телефоном. На условиях залога. Врачи будут опрашивать его, наблюдать за поведением. Лекарства к нему никакие применять не будут", — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 ноября противники вакцинации против Covid-19 провели шествие по центру Киева к зданию Службы безопасности Украины, в том числе с требованием освободить Стахива. Организатором акции были "Права человека".

Причем это была уже не первая массовая акция противников вакцинации в центре столицы: ранее они митинговали под Верховной Радой 3 ноября. Одним из организаторов тогдашнего протеста был Стахив, задержанный спустя две недели.

18 ноября суд арестовал его с возможностью выхода под залог в 1 млн грн. СБУ перед этим заявила о блокировании деятельности "антиукраинской сети", члены которой якобы под руководством российских кураторов подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватывать власть в регионах. Апелляционный суд 24 ноября такую меру пресечения подтвердил.