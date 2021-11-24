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Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

антивакцинаторы, антиваксеры, киев, митинг, шествие
Фото: РБК-Украина

В центре Киева 24 ноября провели акцию противники обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции и карантинных ограничений.

Начало мероприятия под Верховной Радой было запланировано на 10:00, к 10:30 под парламентом собралось около тысячи человек. Спустя около часа участники митинга начали шествие к зданию Службы безопасности Украины на улице Владимирской.

Организатором акции является организация "Права человека", основанная львовским общественным деятелем Остапом Стахивым. 18 ноября его арестовали с возможностью выхода под залог в 1 млн грн. СБУ перед этим заявила о блокировании деятельности "антиукраинской сети", члены которой якобы под руководством российских кураторов подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватывать власть в регионах.

Характерной особенностью участников мероприятия является также массовое использование перевернутых флагов Украины — с желтым верхом и голубым низом.

Примерно к 12:20 противники вакцинации пришли под здание СБУ, пройдя по улице Грушевского, Крещатику, бульвару Шевченко и улице Владимирской. Перед входом в здание спецслужбы их встретили десятки силовиков, однако о конфликтах не сообщается.

Фото 2 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Громадське
Фото 3 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Громадське
Фото 4 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Громадське
Фото 5 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Страна.ua
Фото 6 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Страна.ua
Фото 7 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Страна.ua
Фото 8 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Страна.ua
Фото 9 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: РБК-Украина
Фото 10 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: РБК-Украина
Фото 11 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: РБК-Украина
Фото 12 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 13 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: РБК-Украина
Фото 14 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: РБК-Украина
Фото 15 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: РБК-Украина
Фото 16 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: PavlovskyNews
Фото 17 — Противники вакцинации от Covid-19 провели шествие по центру Киева к СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: PavlovskyNews

Отметим, что из-за проведения шествия антивакцинаторов полиция решила до вечера перекрыть движение по упомянутому маршруту.

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Это уже не первая массовая акция противников вакцинации в центре столицы: ранее они митинговали под Радой 3 ноября. Одним из организаторов протеста был и арестованный ныне Стахив.