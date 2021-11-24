Суд оставил лидера антивакцинаторов Стахива в изоляторе

Львовский апелляционный суд отклонил жалобу адвоката одного из лидеров протестов против вакцинации от коронавируса Остапа Стахива и оставил в силе предыдущее решение о взятии его под стражу, сообщает Zaxid.net.

36-летнего Стахива продолжат держать под стражей во львовском СИЗО в течение двух месяцев. Для него установлена сумма залога в размере 998,8 тыс. грн.

Во время рассмотрения обжалования ареста Остапа Стахива под стенами суда собралось около двадцати его сторонников, которые скандировали: «Свободу Стахиву».

Возле Львовского апелляционного суда. Фото: Zaxid.net

Во время заседания суда адвокат Остапа Стахива сначала попросил суд изменить меру пресечения Остапу Стахиву на домашний арест, а затем — отпустить его. Он также назвал «пыткой» условия содержания задержанного.

Сам Стахив заявил, что с 19 ноября начал голодовку, но при этом на заседании суда вел себя бодро.

Напомним, львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Правоохранители блокировали деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Так, злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

СБУ изъяла переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в регионах. Затем они собирались создать территориальные общины с собственной милицией и экономикой.

В Киеве возле здания Верховной Рады 24 ноября антивакцинаторы провели митинг. На своих плакатах они использовали QR-код сайта политической партии "Единая Россия".