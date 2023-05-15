“Мигалки” для БЕБ у Шмигаля могли попросили “донецькі” з команди Татарова - політолог

Рішення уряду наділити автомобілі Бюро економічної безпеки правом користуватися спеціальними сигналами (синіми проблисковими маячками для прискорення руху) може бути проханням з боку керівництва бюро, яке неформально підпорядковується заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Про це в блозі на сайті Цензор.Нет написав політолог Мар’ян Ощановський. На його думку, рішення виглядає недолуго, оскільки не вплине напряму на роботу БЕБ із захисту прав бізнесу або реформуванню цього органу.

“Мигалки” - це показник того, як уряд збирається реформувати БЕБ. Відповідь: ніяк”, - написав політолог.

Експерт нагадав, що замість перетворення на “інтелектуальний орган”, БЕБ стало інструментом тиску і знищення тих бізнесів, які все ще продовжують працювати попри повномасштабну війну. За його словами, ефективність органу виявилась близькою до нуля, індикатори відшкодування шкоди, завданої економічними злочинцями бюджету - роздуті, а реальна робота майже не велась. “Очевидно, що ні про яке покращення інвестиційного клімату, відновлення робочих місць чи збільшення сплачених податків не може йти мови”, - вважає Ощановський.

“За даними Економічної правди, Бюро фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, який конфліктує з головою Податкового комітету Данилом Гетманцевим, який входить до ТСК. Наприклад, заступник директора БЕБ Віталій Гагач є кумом Татарова. Фактичний керівник аналітичного департаменту Бюро Микола Чинчин – це колишній керівник Татарова у МВС за часів Революції Гідності. Керівником, відповідальним за роботу детективів у БЕБ називають Олександра Ткачука, який також працював з Татаровим у МВС. Крім того, ЗМІ оприлюднювали матеріали, де йшлося про контроль людей Татарова і над регіональними управлінням БЕБ”, - йдеться в матеріалі.

Замість того, щоб змінити ситуацію, уряд фактично розширює повноваження БЕБ, даючи можливість пересуватися зі спецсигналами з привілеями.

“Для чого Денис Шмигаль зробив такий подарунок тимчасово виконуючому обов’язки начальника Бюро економічної безпеки Едуарду Федорову і “донецькій команді” Татарова? В кулуарах кажуть, що “донецькі” звикли кататися “з вітерцем” по шахтарських степах під завивання службових сирен зі стробоскопами. Щоб усі боялися”, - вважає Ощановський.

Він підкреслює, що БЕБ має займатися “захистом бізнесу”, “антирейдерством”, “захистом інтелектуальної власності”. “Чи багато ми знаємо ситуацій, коли для цього потрібні проблискові сині маячки? Чи тепер уже БЕБ поспішає на допомогу підприємцям не як правоохоронний орган, а як реанімаційна бригада? Тоді можливо і “маски шоу” - це не поховання інвестиційного клімату, а просто “профілактичні заходи з оздоровлення”? … Куди може поспішати “агент” БЕБу, якщо його задача сидіти за комп’ютетом і вивчати фінансові звіти, а не їздити в масках по заводам і вкладати людей лицем в підлогу?”, - задає експерт риторичні питання.

Він також відзначає, що практика видачі прав пересування зі спецсигналами найменшим чиновникам більше притаманна Росії. При цьому незрозуміло, чи у Бюро з’явилися нові повноваження і нові завдання, про які наразі невідомо. “Чи це тонкий тролінг інших правоохоронних органів, що насправді їхні службові маячки - це уже не привілей, а звичайний аксесуар, який рішенням уряду може його розподілити кому завгодно”, - каже політолог.

“Найімовірніше все закінчиться тим, що мигалки поставлять на головний членовоз начальника, а решта “простих смертних” про нормальну сирену будуть тільки мріяти. Щоб уникати таких конфліктів на рівному місці, Денису Шмигалю, очевидно, варто уже нарешті зайняти уряд чимось корисним. Наприклад, економікою, яка продовжує летіти в прірву”, - резюмує Ощановський.