Микола Тищенко знайшов спосіб тіньового заробітку на call-центрах, — експерт

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко знайшов нові можливості заробітку та безкоштовного піару на всю Україну

Таку позицію висловив політолог, директор експертно-аналітичного центру ДІАЛОГ Андрій Миселюк у своєму блозі на Censor.net, передає "ДС".

Він стверджує, що в опублікованих аудіо вирішуються питання як заробляти на нелегальних call-центрах, з ким їм домовлятися і як їм працювати далі.

"Тищенко показово заявив, що оголошує боротьбу з call-центрами, принагідно звинувативши свого однопартійця в покровительстві цьому бізнесу. Після чого увірвався в офіс, де розташувалася IT-кампанія, яка орендувала приміщення у народного депутата "СН" Олега Семінського.

Там Тищенко почав погрожувати і звинувачувати народного депутата Семінського в "кришуванні" цієї організації. Таку гарячу новину взяли всі українські ЗМІ, оскільки скандал був масштабний. Але, як потім виявилося, Семінський стосунку до цієї компанії не мав. Проте Тищенко отримав піар.

Історію можна було б забути, оскільки Тищенко не вперше створює гучні інформаційні "вкидання", якби не аудіофайли, що з'явилися в мережі. На аудіо виразно чути, як особа, чий голос схожий на Миколу Тищенка, зі співрозмовником веде переговори про роботу тих самих call-центрів. Про те, як він може сприяти їхньому процвітанню, а також куди може завести і з ким познайомити "господарів" нелегальних центрів. При цьому Тищенко не приховує, що йому байдуже з ким саме працювати. Головне — щоб платили і не "підставили" його, а він свою частину операції виконає.

Після прослуховування цих аудіозаписів стає зрозумілим, що Тищенко під виглядом "боротьби" з call-центрами намагається побудувати нову схему для збагачення, в якій жертвами показових виступів Тищенка з відео стають ті, хто відмовляється з ним співпрацювати".

На думку політолога зрозуміло, що Тищенко вирішив не боротися з такими центрами, а налагодити схему постійного доходу від тіньового бізнесу.

Нагадаємо, що раніше низка ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких Микола Тищенко обговорює, як заробити на нелегальних call-центрах, а так само взяти цей бізнес в управління для отримання постійного доходу.

Зі свого боку Тищенко все заперечує, заявляючи, що аудіофайли підробка.