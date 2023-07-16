Міністр оборони Великої Британії вирішив піти з посади: коли та чому

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що ухвалив рішення залишити свою посаду в найближчі місяці. Ймовірно, це станеться у вересні.

Про це очільник оборонного відомства повідомив в інтерв'ю Sunday Times.

Воллес працював під керівництвом трьох прем'єр-міністрів і займає свою посаду більше чотирьох років. Він планує залишити її під час найближчої кадрової перестановки в уряді, яку прогнозують на вересень.

В виданні зауважують, що Воллес став міністром оборони від партії Торі, який найдовше обіймав цей пост після Вінстона Черчілля, який займав цю посаду паралельно з прем’єрством під час Другої світової війни.

Відомо, що прем'єр-міністр Ріші Сунак готується змінити свою команду, намагаючись перезавантажити уряд до наступних виборів. Воллес міг би лишитися в команді, але вирішив піти. Він пояснив це рішення втомою від політики та державної служби.

Допомога Великої Британії Україні: роль Бена Уоллеса

Чинний міністр оборони Великої Британії має тісні зв'язки зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він декілька разів відвідував Україну під час повномасштабної війни. Під час його керівництва Міністерством оборони Лондон став лідером в перегонах країн Заходу з надання Україні військової підтримки. Що відрізняє Велику Британію в цьому питанні, так це те, що країна не чекає прецеденту у відкритті нових позицій зброї для України.

Так, Велика Британія була першою серед країн, які вирішили надати Києву сучасні танки, а саме Challenger 2. Також Лондон, незважаючи на погрози зі сторони РФ, вирішив передати Україні ракети Storm Shadow та боєприпаси зі збідненим ураном.

Саме Велика Британія одна з перших перейшла до конкретних дій в питанні поставок Україні сучасних винищувачів ще в лютому, що врешті привело до формування "авіаційної коаліції".

Водночас зауважимо, що нещодавно Воллес потрапив у скандал, коли заявив про "недостатній рівень подяки від Києва за зброю", проте згодом він пояснив, що його слова спотворили.