Министр обороны Великобритании решил уйти с должности: когда и почему

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что принял решение покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Вероятно, это произойдет в сентябре.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в интервью Sunday Times.

Уоллес работал под руководством трех премьер-министров и занимает свой пост более четырех лет. Он планирует оставить его во время ближайшей кадровой перестановки в правительстве, прогнозируемой на сентябрь.

В издании отмечают, что Уоллес стал министром обороны от партии Тори, который дольше всего занимал этот пост после Уинстона Черчилля, занимавшего его параллельно с премьерством во время Второй мировой войны.

Известно, что премьер-министр Риши Сунак готовится изменить свою команду, пытаясь перезагрузить правительство до следующих выборов. Уоллес мог бы остаться в команде, но решил уйти. Он объяснил это решение усталостью от политики и государственной службы.

Помощь Великобритании Украине: роль Бена Уоллеса

Действующий министр обороны Великобритании имеет тесные связи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он несколько раз посещал Украину во время полномасштабной войны. Во время его руководства Министерством обороны Лондон стал лидером в гонках стран Запада по оказанию Украине военной поддержки. Что отличает Великобританию в этом вопросе, так это то, что страна не ждет прецедента в открытии новых позиций оружия для Украины.

Так, Лондон был одним из первых среди стран, которые решили предоставить Киеву современные танки, а именно Challenger 2. Также, несмотря на угрозы со стороны РФ, страна решила передать Украине ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном.

Именно Великобритания одна из первых перешла к конкретным действиям по поставкам Украине современных истребителей еще в феврале, что в конце концов привело к формированию "авиационной коалиции".

В то же время заметим, что недавно Воллес попал в скандал, заявив о "недостаточном уровне благодарности от Киева за оружие", правда вскоре он объяснил, что его слова исказили.