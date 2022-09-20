На Харківщині три людини поранено і дві підірвались на мінах

В Харківській області 19 вересня троє мирних мешканців отримали поранення внаслідок обстрілів та двоє підірвались на міні. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з рф та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що за даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом 19 вересня в Куп'янському районі 3 людей зазнали поранень. В Харківському районі 2 чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні.

"Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що 19 вересня було знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Виявлено в тому числі багато протипіхотних мін "Пелюсток".

Нагадаємо, 18 вересня на деокупованих територіях Харківщини на мінах підірвались 6 людей.